Компании Абрамовича и Клячина привлекли девелопера "Самолет" в столичный проект

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Девелоперская группа "Самолет" вместе со структурами предпринимателей Романа Абрамовича и Александра Клячина построит 1,5 млн кв. м. жилья в московском районе Молжаниново, сообщила компания.

Стоимость проекта может превысить 100 млрд рублей, считают участники рынка. "Самолет две столицы", входящее в ГК "Самолет", подписало соглашение с АО "Химки- Молжаниново"... о совместном освоении земельных участков площадью 136 га", - сообщил "Самолет", условия договора не разглашаются.

АО "Химки-Молжаниново" контролируется структурами предпринимателя, развивающего сеть отелей "Азимут" и девелоперскую компанию KR Properties Клячина. Среди инвесторов проекта - инвестгруппа Gleden Invest, управляющая активами Клячина, и компания Millhouse Абрамовича, говорится в сообщении.

Оценка рынка

Стоимость участка под застройку может составлять около 3 млрд рублей, а объем инвестиций в жилую застройку в Молжаниново - не менее 50 млрд рублей, сказал ТАСС глава группы компаний "Гео Девелопмент" Максим Лещев.

"Объем инвестиций именно в жилье (в строительно- монтажные работы без учета стоимости земли и подключения к коммуникациям), по нашим оценкам, составит около 110 млрд рублей", - полагает, в свою очередь, управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая. Оценка учитывает общий объем планируемого к постройке жилья силами различных девелоперов - 1,86 млн кв. м, отмечает она.

Соглашение по Молжаниново стало для "Самолета" первым опытом сотрудничества с известными на рынке инвесторами, считает глава аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости " Олег Репченко. "Строительство - это ресурсоемкий рынок, вложения слишком велики перспективы хорошие, но зависит от реализации проекта", - сказал он. Реализовав проект, компания может укрепить свои позиции на столичном рынке недвижимости, где у нее пока не так много проектов, заключает Репченко.

Что построят

Компания "Химки-Молжаниново" владеет около 800 га земли рядом с аэропортом Шереметьево и Ленинградским шоссе, где планируется строительство жилого комплекса комфорт-класса, а также коммерческих, социальных и инфраструктурных объектов, говорится в релизе. Общий объем строительства в Молжаниново составит около 3,55 млн кв. м, включая коммерческие и промышленные площади.

Площадку в районе Молжаниново можно назвать перспективной для жилой застройки, полагает Литинецкая. Преимущества проекта - хорошее транспортное сообщение с Москвой, сложившаяся инфраструктура города Химки и потенциально более низкий уровень цен по сравнению с проектами внутри МКАД.

"Самолет девелопмент", входящий в группу компаний "Самолет", основан в 2012 году, работает в Московском регионе. Основные объекты компании сосредоточены в Московской области, однако компания уже имеет объекты на территории столицы - ЖК "Внуково 2017 ", свидетельствует информация на сайте компании.

По данным газеты "Ведомости", компанией "Самолет девелопмент" владеют Игорь Евтушевский и Михаил Кенин, одним из партнеров компании является бизнесмен Максим Воробьев.