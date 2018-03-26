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Санкт-Петербургская биржа изучает возможность торговли дикоросами

Экономика и бизнес
26 марта, 18:25 дата обновления: 26 марта, 18:25 UTC+3 ИЖЕВСК ИЖЕВСК 26, марта. /ТАСС

По словам президента биржи Алексея Рыбникова, торговля грибами, ягодами, орехами, шишками может обеспечить оборот в миллиарды рублей

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ИЖЕВСК, 26 марта. /ТАСС/. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) изучает возможность торговли дикоросами - грибами, ягодами, орехами, шишками, это может обеспечить оборот в миллиарды рублей, сообщил в понедельник журналистам президент биржи Алексей Рыбников на полях первого национального лесного форума в Ижевске.

"Биржа изучает вопрос по организации торговли дикоросами и подчеркивает необходимость внесения изменений в законодательство, потому что без этого мы точно этот шаг сделать не сможем", - сказал он.

По его словам, если этот вопрос удастся урегулировать в ближайшее время, то торговля дикоросами "способна в дополнительный прозрачный оборот вывести дополнительные объемы, людей, бизнес". "Я думаю, что на миллиарды рублей счет здесь вполне может даже пойти", - сказал Рыбников.

По его словам, биржа в 2018 году планирует увеличить объем торгов минеральными удобрениями, расширив линейку продукции. "На этот год задача, которую мы перед собой ставим, - это серьезный рост объемов торгов минеральными удобрениями, расширение линейки минудобрений", - сказал он. Рыбников отметил, что сейчас биржа представляет только один вид минеральных удобрений - карбамид марки Б, но рассчитывает начать выставлять на торги "все основные виды удобрений".

"Появятся дополнительные производители и расширим линейку продуктовую, рассчитываем, что больше покупателей, больше производителей выйдет на торги", - сказал президент биржи.

"Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая Биржа" (АО "СПбМТСБ") является крупнейшей товарной биржей России и организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, леса и стройматериалов, а также на срочном рынке.

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