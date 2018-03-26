Россельхознадзор запрещает поставки молочной продукции с еще одного предприятия Белоруссии

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Россельхознадзор вводит запрет на поставки молочной продукции с еще одного предприятия Белоруссии в связи с обнаружением в продукции антибиотиков. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Учитывая повторное выявление антибиотиков тетрациклиновой группы в молоке сухом обезжиренном производства предприятия ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" Клецкий филиал, Россельхознадзор счел необходимым ввести временные ограничения на поставки продукции указанного предприятия на территорию России с 28 марта 2018 года", - отмечает Россельхознадзор.

Кроме того, ведомство ввело режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции ИООО "Белдан" в связи с выявлением листерий в свиных замороженных субпродуктах и ООО "Праймилк" в связи с выявлением тетрациклина в молочной сухой подсырной сыворотке.

Россельхознадзор регулярно высказывает претензии к качеству белорусской молочной продукции. В февраля 2018 года ведомство даже объявляло о возможности введения с 26 февраля 2018 года временных ограничений на поставки в РФ некоторых видов белорусского молока и сырья из него. Возможность введения запрета была связана с "продолжающимся поступлением небезопасной молочной продукции" и должна была коснуться молока наливом и пастеризованных, стерилизованных и ультрапастеризованных сливок наливом, а также сухих, концентрированных, консервированных и сгущенных сливок, молочной наливной, концентрированной, сухой сыворотки, сывороточного концентрата и молочного белка. При этом ограничения не распространяются на упакованное молоко и молочную продукцию. Ведомство дважды переносило срок введения запрета: на 6 марта и на 15 марта, а затем отменило введение ограничений.