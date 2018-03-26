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Удмуртия и Санкт-Петербургская международная биржа заключили соглашение о сотрудничестве

Экономика и бизнес
26 марта, 17:57 UTC+3 ИЖЕВСК ИЖЕВСК 26, марта. /ТАСС

Глава региона Александр Бречалов назвал торговлю лесоматериалами через биржу максимально открытым рыночным форматом работы

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ИЖЕВСК, 26 марта. /ТАСС/. Власти Удмуртии и Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) заключили соглашение о сотрудничестве по развитию биржевых торгов лесоматериалами в ходе национального лесного форума в Ижевске. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

"Биржа и торговля лесом через биржу - максимально открытый рыночный формат работы. Никто не сможет обвинить министра или председателя правительства, что кому-то дали участок "для своих", по заниженной цене и прочее. Кроме того, первые сделки, которые сегодня состоялись, осуществлены по хорошей цене. Это шаг к развитию конкуренции", - приводит пресс-служба слова главы Удмуртии Александра Бречалова.

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В пресс-службе отмечают, что сотрудничество биржи и региона будет "направлено на развитие биржевой торговли на рынках леса и лесоматериалов, использование биржевых инструментов предприятиями Удмуртии". В рамках соглашения уже подготовили план мероприятий, который предусматривает совместные проекты по реализации лесоматериалов на биржевых торгах и на электронной торговой площадке биржи.

Президент СПбМТСБ Алексей Рыбников уточнил журналистам, что в первый день торгов в республике продали 1,3 тыс. кубометров леса, а к 2018 году партнеры рассчитывают достичь объемов в "сотни тысяч кубов". По его словам, для участников торгов "биржа обеспечивает прозрачный и удобный механизм ценообразования и прозрачный и удобный механизм реализации", и " биржу можно дотянуться до максимально широкого круга потребителей и покупателей".

"Биржевая сделка в соответствии с законодательством априори считается рыночной, она признается не подлежащей дополнительному контролю со стороны налоговых властей, поэтому быстро, удобно, надежно..." - заметил Рыбников.

СПбМТСБ является крупнейшей товарной биржей России и организует биржевые торги в том числе на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, леса и стройматериалов. По итогам 2017 года объем торгов лесом на СПбМТСБ составил более 932 тыс. кубометров на общую сумму 870 млн рублей, заключено более 500 договоров. В 2018 году планируется запуск биржевых торгов лесоматериалами в ряде регионов России.

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