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Свиноводческие комплексы за 5 млрд рублей появятся под Псковом в 2018 году

Экономика и бизнес
26 марта, 18:03 UTC+3 ПСКОВ ПСКОВ 26, марта. /ТАСС

Инвестором проекта выступает Великолукский агропромышленный холдинг

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ПСКОВ, 26 марта. /ТАСС/. Свиноводческие комплексы с объемом инвестиций более 5 млрд рублей появятся в Красногородском районе Псковской области в 2018 году, сообщил в понедельник ТАСС начальник управления по сельскому хозяйству, ветеринарии и гостехнадзору Псковской области Николай Романов.

"Инвестором выступает Великолукский агропромышленный холдинг, он увеличивает объемы производства свинины и планирует в этом году начать строительство свиноводческих комплексов в Красногородском районе. Всего их будет шесть, в каждом таком комплексе будет выращиваться по 25 тыс. голов свиней. Объем инвестиций составит примерно 5 - 8 млрд рублей. В районе за счет инвестора будут проложены дороги с твердым покрытием, заменена система электроснабжения, <..> будет создано около 1 тыс. рабочих мест", - сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что за два месяца этого года в Псковской области производство свинины в целом увеличилось на 38% по сравнению с аналогичным показателем 2017 года. Псковские хозяйства в 2018 году уже произвели 40 тыс. тонн. В прошлом году на этот период было произведено лишь 28,5 тыс. тонн свинины.

По данным областного управления сельского хозяйства, в 2016 году регион произвел 152,5 тыс. тонн мяса свиней. За 2017 год объем производства составил около 200 тыс. тонн. В конце 2018 региональные власти планируют заготовить 220 тыс. тонн мяса.

Великолукский агропромышленный холдинг является пятой по величине компанией аграрного сектора России. Предприятие включено в перечень системообразующих организаций, принимающих активное участие в организации социальной стабильности и продовольственной безопасности страны. Холдинг реализует инвестиционные проекты в сельское хозяйство, направленные на реализацию государственных программ по импортозамещению и регулированию рынков сырья и продовольствия.

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