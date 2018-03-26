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В Курске откроют импортозамещающее производство препаратов для лечения органов дыхания

Экономика и бизнес
26 марта, 18:28 UTC+3 КУРСК КУРСК 26, марта. /ТАСС

В 2018 году на эти цели направят 1,5 млрд рублей

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КУРСК, 26 марта. /ТАСС/. "Фармстандарт-Лексредства" (входит в Группу компании "Фармстандарт") завершает в Курске реализацию проекта по производству импортозамещающих препаратов - пульмопорошков для лечения заболеваний дыхательных путей. В этом году на эти цели направят 1,5 млрд рублей, сообщил в понедельник генеральный директор курской компании Евгений Прохода.

"Это совершенно новая продукция для России. Это специальное устройство, позволяющее подавать в дыхательную систему ту дозу, которая необходима для лечения. В текущем году 1,5 млрд рублей пойдет на порошки. Еще 400 млн рублей предприятие планирует направить на замену оборудования, расширение мощностей, создание новых препаратов", - сказал Прохода.

Губернатор региона Александр Михайлов подчеркнул, что сейчас фармакологический завод является одним из основополагающих среди промышленных предприятий Курской области. "У нас промышленный кластер так устроен. Они вышли по объему производства на третье место. Михайловский ГОК, Курская атомная станция и "Фармстандарт", - отметил Михайлов. В этом году завод планирует увеличить выпуск наименований медикаментов до 400.

ОАО "Фармстандарт-Лексредства" входит в группу компании "Фармстандарт", является активным участником государственной программы импортозамещения продукции. Производственные мощности завода, расположенного в Курске, составляют более 500 млн упаковок в год.

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