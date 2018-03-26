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ФАС не будет возбуждать дело против Внуково из-за дискриминации таксомоторных парков

Экономика и бизнес
26 марта, 18:54 UTC+3 МОСКВА 26, марта. /ТАСС

В ведомстве сообщили, что аэропорт находится в процессе исполнения выдвинутых требований, при этом ФАС продолжит мониторинг ситуации

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МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) решила не возбуждать дело против аэропорта Внуково по допуску таксомоторных парков на первую линию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Внуково исполняет выданные ему поведенческие требования по организации доступа такси. На данном этапе антимонопольное дело возбуждено не будет", - сообщили в ФАС.

При этом антимонопольная служба продолжит мониторинг ситуации с доступом такси на первую линию аэропорта и выполнения поведенческих требований.

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"В свою очередь, Внуково обязуется продолжить работу по созданию отдельной специальной стоянки для таксомоторных средств в непосредственной близости от привокзальной площади", - добавил представитель ведомства.

Ранее ФАС возбудила дела против аэропортов Домодедово и Шереметьево. Ведомство посчитало, что они дискриминировали таксомоторные парки.

В конце 2017 года Артемьев говорил, что ФАС планирует в первом квартале 2018 года потребовать резко увеличить число компаний такси и водителей, допущенных на первую линию в аэропорты Московского авиаузла.

Если этого не произойдет, ФАС обещала "жесточайшие штрафы в отношении аэропортовых администраций". При этом глава антимонопольной службы отмечал, что все аэропорты выразили готовность пойти навстречу ведомству и изменить существующую практику. Он уточнял, что для обеспечения безопасности водители, получившие доступ на первую линию, должны проходить проверку безопасности - но это не должно приводить к ограничению конкуренции между компаниями и завышению цен на услуги такси в аэропортах.

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