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Суд отложил на 9 апреля рассмотрение исков о разрыве контрактов на арену "Санкт-Петербург"

Экономика и бизнес
26 марта, 19:23 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 26, марта. /ТАСС

Причины переноса дела не уточняются

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отложил на 9 апреля рассмотрение исков городского комитета по строительству и бывшего подрядчика строительства стадиона "Санкт-Петербург", связанных с возведением арены. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел суда.

"Об отложении судебного разбирательства. Дата и время судебного заседания - 09.04.2018", - говорится в материалах. Причина переноса не уточняется.

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Первый иск касается разрыва контракта на благоустройство прилегающей к стадиону территории - власти города просят признать договор расторгнутым, бывший подрядчик настаивает на недействительности уведомления о расторжении контракта. Второй иск направлен на разрешение спора по разрыву контракта на завершение работ по стадиону, стороны также просят суд установить законность расторжения договора. Суд рассматривает дела с конца августа и начала сентября 2016 года соответственно.

В феврале 2017 года арбитраж Петербурга признал законным разрыв основного контракта на строительство стадиона. Апелляция подтвердила законность расторжения, однако сочла, что отказ комитета был недобросовестным и свидетельствовал о злоупотреблении правом. В кассационной инстанции суд отказался от вывода о недобросовестности действий властей и вновь подтвердил правомерность разрыва контракта. "Инжтрансстрой", с которым власти заключали основной контракт, подал жалобу в Верховный суд РФ, однако суд в принятии жалобы отказал.

Заказчик возведения стадиона - комитет по строительству - расторг контракт с бывшим подрядчиком "Инжтрансстрой-СПб" (дочерняя компания "Трансстроя") в июле 2016 года из-за отставания от графика выполнения работ. В арбитраже рассматривается ряд взаимных исков сторон, где они просят установить законность разрыва контракта и взыскать убытки.

Арену "Санкт-Петербург" возводили на Крестовском острове с 2007 года, сроки завершения работ неоднократно переносили. Стадион ввели в эксплуатацию в декабре 2016 года. Сейчас на арене с раздвижной крышей и выкатным полем свои домашние матчи проводит петербургский "Зенит", а в 2018 году на стадионе состоятся встречи чемпионата мира.

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