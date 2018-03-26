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Свыше 20 резидентов появились в ТОР и СПВ на Дальнем Востоке за неделю

Экономика и бизнес
26 марта, 19:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, марта. /ТАСС

Инвесторы планируют создать почти 1 тыс. новых рабочих мест

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МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Более 20 предприятий с проектами на общую сумму 5,8 млрд рублей стали резидентами территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток на Дальнем Востоке за прошедшую неделю. Инвесторы планируют создать почти 1 тыс. новых рабочих мест, сообщила в понедельник пресс-служба Минвостокразвития РФ.

"Резидентами территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток на минувшей неделе стали 23 предприятия с проектами на сумму 5,8 млрд рублей. По соглашениям, подписанным с АО "Корпорация развития Дальнего Востока", инвесторы создадут 943 новых рабочих места", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что, в частности, в ТОР "Большой камень" компания "Алькор" построит производственный комплекс по приему и переработке отходов, образующихся при возведении судостроительного комплекса "Звезда" и жилых микрорайонов для судостроителей, получая щебень, металл и строительные смеси. В ТОР "Камчатка" компания "ВИРКАМ" наладит переработку битумосодержащих кровельных отходов с последующим выпуском новых гидроизоляционных полимерных материалов. Изношенное кровельное покрытие для производства продукции перерабатывающий комплекс будет получать во время ежегодного ремонта крыш.

Как поясняется в материале, также в ТОР "Камчатка" компании "Транс Авто 41" и "Спецтехника" построят пункты хранения и обслуживания грузовых транспортных средств, а компания "Хрустальное озеро" возведет и будет эксплуатировать туристическую базу отдыха. Горнолыжный курорт и бизнес-отель для деловых мероприятий построит в ТОР "Горный воздух" компания "Солнечный город". В ТОР "Комсомольск" компания "Логистик Лес" организует деревообрабатывающее предприятие.

В сообщении отмечается, что в свободном порту Владивосток компания "Энергия и Ресурсы Камчатки" организует переработку коммунальных и промышленных отходов. Основным продуктом предприятия станет синтетическое котельное топливо, являющееся более эффективным, чем топочный мазут. Компания "Золотая долина" создаст на территории свободного порта предприятие по разработке и добыче полезных ископаемых. Компания "ВладЮрЦентр" займется созданием Центра юридической помощи населению.

"За прошедшую неделю 15 положительных решений приняло АО "КРДВ" в отношении компаний, желающих стать резидентами свободного порта Владивосток. Стоимость одобренных проектов превышает 2,6 млрд рублей, количество новых рабочих мест в результате запуска предприятий составит около 670. Соглашения с бизнесменами планируется подписать в ближайшее время", - добавляется в материале.

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