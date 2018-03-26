Наследство Сергея Мавроди: от финансовых пирамид к криптовалюте

МОСКВА, 26 марта /ТАСС/. Сергей Мавроди, одна из самых противоречивых фигур на российском финансовом рынке, умер в московской больнице 26 марта.

По отзывам знавших его людей, живой и творческий ум Мавроди, умевший генерировать доход на "сером" поле, обратил внимание государства на необходимость всерьез заняться финансовой грамотностью населения.

Некоторые опрошенные, отказались отзываться об "отце" крупнейшей в российской истории финансовой пирамиды, сославшись на то, что "о покойниках или хорошо, или ничего".

Компания Мавроди "МММ", привлекшая в 1989-1994 годах миллиарды российских вкладчиков, обещала сверхприбыли в 1000% годовых. Доходы существующим участникам выплачивались за счет вступительных взносов новых, однако часть средств вкладывалась в реальные активы: миноритарные пакеты "АвтоВАЗа", Томском нефтехимическом комбинате и др.

Летом 1994 года "МММ" обвинили в уклонении от налогов на сумму в 49,9 млрд рублей, ОМОН взял штурмом главный офис "МММ" в Москве, касса компании была арестована, а Мавроди - взят под стражу. Многие вкладчики выступали в его защиту, сочтя, что в крахе "МММ" виновато государство и представители силовых структур. Фактически это означало конец пирамиды, но официально компания была ликвидирована только в 1997 году.

"В то время у правительства и Центрального банка не было инструментов регулирования такого рода финансовых конструкций. Безусловно, в некотором смысле "заслуга" Мавроди заключается в том, что начали отрабатывать технологии регулирования, в том числе такого рода финансовых пирамид", - сказал ТАСС глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Живой ум и классовая ненависть

"Мавроди меня не любил, я с ним боролся, не очень успешно, но много лет. Каждое утро я ездил к московским прокурорам, вел активные переговоры с одним из заместителей прокурора, и все понимали, что Мавроди - это проблема, и ненавидели его классовой ненавистью и хотели посадить, но происходило то, что я называю эффектом "черного квадрата". Всякий интеллигентный человек, который смотрит на известную картину "Черный квадрат", должен сделать умное лицо и изображать понимание того, что скрыто в картине. Так было и с Мавроди. Прокуроры точно понимали, что его нужно посадить, но боялись, что, если это сделать, про них скажут, что они загубили экономический феномен", - делится воспоминаниями финансовый омбудсмен Павел Медведев.

Мавроди привлекал вкладчиков активной рекламой в СМИ - ключевым персонажем цикла телевизионных роликов был стремительно богатевший "человек из народа" Леня Голубков, роль которого исполнял актер Владимир Пермяков. В народ пошли такие его фразы как "куплю жене сапоги" и "я не халявщик, я партнер". По мнению специалистов, и здесь Мавроди был невероятно успешен, поскольку образ Голубкова оказался стопроцентным попаданием в целевую аудиторию.

"В 90-е годы "МММ" фактически стала крупнейшей финансовой пирамидой в нашей стране - да и не только в ней… У населения были очень высокие психологические ожидания от перемен, которые в тот момент происходили. Сейчас мы прекрасно понимаем, что психология - это значительная часть экономики, и эти ожидания послужили базой для "МММ" и других пирамид, которые предлагали светлое будущее, в которое очень хотелось верить. А он был самым первым и первым использовал в таком масштабе средства массовой информации", - отмечает профессор, доктор экономических наук, председатель Совета Межрегиональной общественной организации "Союз потребителей финансовых услуг" Игорь Костиков.

Политики, решавшие проблему вкладчиков МММ, в разговорах с ТАСС вспоминали, что хоть МММ и стала флагманом мошеннических операций на финансовом рынке в 90-х годах, российское законодательство совсем не было к ним готово. Поэтому собственно и первое обвинение Мавроди было связано не с созданием мошеннической схемы, а с уклонением от уплаты налогов. Тогда Мавроди несколько лет боролся с системой и даже успел побыть несколько лет депутатом, пользуясь статусом депутатской неприкосновенности, однако все равно был арестован в Москве в январе 2003 года. В апреле 2007 года суд признал его виновным в мошенничестве и приговорил к 4,5 года лишения свободы. По разным оценкам в "МММ" вложили деньги, по разным оценкам, от 10 до 15 млн граждан РФ, ущерб в 2007 году был оценен в 110 млн рублей (порядка $4 млн). Приобретенные "МММ" пакеты акций были возвращены государству.

Законы на защиту от пирамид

"Земля пухом. Он простимулировал принятие некоторых законов, которые позволили бороться с финансовыми пирамидами… Потому что были и другие (основатели пирамид - ред.), но он начал прямо заявлять о том, что создает финансовую пирамиду, и люди могут потерять свои деньги, и тем самым подведение под мошенничество всех этих схем не получалось. Потому что мошенничество - это введение в заблуждение, он в заблуждение не вводил. И соответственно, пришлось принимать закон, направленный против финансовых пирамид, так что, может быть, свою миссию он в этом плане выполнил", - сказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Выйдя из тюрьмы, Мавроди решил возродить старые схемы и в 2011 году заявил о создании нового проекта - "МММ-2011" (название на этот раз расшифровывалось как "Мы можем многое"). Проект снова работал как финансовая пирамида: Мавроди обещал вкладчикам до 100% годовых, но, в отличие от "МММ" 1990-х, система работала только через интернет, без единого центра и счетов. Вкладчики перечисляли средства непосредственно "десятникам" системы, они же вели учет. Сам Мавроди утверждал, что не получает дохода от "МММ-2011" и прямо признавал, что проект является финансовой пирамидой.

Уголовная ответственность за организацию финансовых пирамид была введена только в мае 2016 года. Признанные виновными по этой статье могут быть приговорены к штрафу до 1,5 млн рублей или лишению свободы на срок до шести лет. "Под "МММ" мы понимаем весь комплекс финансовых пирамид, который привел к попыткам рационализировать законодательство и создать систему защиты граждан от подобного рода схем. Принятие закона о защите прав инвесторов, создание Федерального государственного фонда защиты прав вкладчиков (создан в 1995 году) - это все последствия тех действий, которые в своей время предпринял Мавроди", - отмечает Костиков.

Замминистра финансов Алексей Моисеев ранее высказывался в интервью "Российской газете", что в 1990-х годах каждая вторая финансовая организация в России так или иначе являлась финансовой пирамидой, но сейчас они достаточно редки.

Современные пирамиды

Тема финансовых пирамид в России до сих пор себя не исчерпала. "Она отмерла в том наивном виде, в котором ее запускал Мавроди, в виде всяких финансовых институтов типа кредитного кооператива и т.д. Сейчас также существуют эти схемы, в рамках которых собираются деньги с граждан, обещаются большие проценты и потом обманывают. Эта проблема сейчас небольшого масштаба и за это надо отдать должное Мавроди, - сказал ТАСС Медведев.

Минфин поясняет, что и сейчас существуют организации, которые формально не являются пирамидами и потенциально могут обеспечить высокие доходы, но несут в себе огромные риски. К этой категории заместитель главы Минфина отнес форекс-брокеров, которые передают клиенту инструменты с колоссальным риском. По словам Моисеева, в большинстве случаев клиент теряет деньги, а не зарабатывает. Еще один пример - депозиты в микрофинансовых организациях. По словам Моисеева, часто в договоре указывается, что депозит застрахован, но оказывается, что у страховой компании уже давно отозвана лицензия. К тому же, нередко люди путают страхование такого депозита с государственной страховкой Агентства по страхованию вкладов.

Тем не менее масштабы обмана сократились в разы. Так, в 2017 году Банк России выявил 137 организаций, имеющих признаки финансовой пирамиды, предварительный ущерб от их деятельности составил около 1 млрд руб. В 2016 году было выявлено 180 таких организаций, а в 2015 году - 200, сообщила ТАСС пресс-служба регулятора.

Банк России сообщал, что по итогам 2016 года, по предварительным оценкам, ущерб составил около 2 млрд рублей, в 2015 году - около 5,5 млрд рублей.

От пирамид к крипте

Мавроди создал ряд других пирамид под брендом "МММ", в основном работавших в странах СНГ, а затем в Индонезии, ЮАР, Индии, Бангладеш и на Украине. Сам он фактически отстранился от руководства проектами.

В Китае в 2015 году активно действовал сайт проекта МММ - MMM China, на китайском и английском языках позиционирующего себя как "сообщество обычных людей, бескорыстно помогающих друг другу", а не как "инвестиционный фонд с высокими ставками". Организация обещала вкладчикам доходность 30% в месяц. Газета Financial Times в ноябре связала резкий рост спроса на биткойны с активной покупкой этой виртуальной валюты участниками "MMM China". Новые вкладчики фонда пересылают биткойны в качестве "взаимопомощи" тем, кто стал участником этой пирамиды раньше. Оценки числа пострадавших вкладчиков от всех новых "схем" Мавроди в России и других странах мира не публиковались. В 2017 году число нигерийских вкладчиков разорившийся африканской пирамиды MMM Global оценивалось в 3 млн человек.

"Сейчас есть другая проблема, более грандиозная пирамида, афера - криптовалюты. К счастью, россияне не слишком активно "втраливаются" в эту пирамиду сейчас. При Мавроди от его аферы пострадали десятки миллионов, а сейчас речь идет о десятках тысяч. Я вижу некоторые параллели между восприятием криптовалют и восприятием Мавроди", - отмечает финансовый омбудсмен.

В конце 2016 года MMM Global запустил собственную криптовалюту - Mavro, однако уже в декабре 2017 года Мавроди заявил о перезапуске Мavro (MVR) на базе Ethereum. 15 марта состоялось ICO MVR на Ethereum и к сегодняшнему дню инвесторы приобрели 2,186 млн MVR на общую сумму 372,15 ETH, что в долларовом эквиваленте составляет $180,7 тыс.

Ничем не обеспеченные и не имеющие единого эмиссионного центра криптовалюты содержат в себе элемент финансовой пирамиды и с высокой вероятностью могут использоваться в противоправной деятельности, предупреждали Минфин и ЦБ.

По словам замминистра финансов РФ Алексея Моисеева, заработать на рынке криптовалют можно, как и в случае с пирамидами, только спекулятивным путем, играя на курсах безотносительно к реальной стоимости данных активов. При этом у государства нет инструментов защиты интересов тех, кто "добросовестно" купил, к примеру, биткойн, и потерял средства после падения его курса, указывал он.

В данный момент Минфин разрабатывает законопроект о денежных суррогатах, который будет предусматривать до 4 лет лишения свободы за организацию криптовалютных "схем", схожих с финансовыми пирамидами.

Финансовая грамотность как лекарство

Эксперты уверены, что защитой от постоянно совершенствующихся мошеннических схем должны служить не только законы, но и финансовая грамотность населения. По мнению Минфина, уровень финансовой грамотности населения сильно вырос с 1990-х годов. В сентябре 2017 года премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы. Цель стратегии - создание основ для формирования финансово грамотного поведения граждан.

Первым сигналом, привлекшим внимание к этой проблеме, стала деятельность Мавроди, удивившая не только своим масштабом, но и преданностью вкладчиков данной организации.

Проект "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ" запущен Минфином в 2011 году. Цели проекта - содействие формированию у населения разумного финансового поведения, ответственного отношения к личным финансам. На данный момент в 9 регионах реализуются программы финансовой грамотности. Более 40 регионам РФ оказывается методическая и информационная поддержка, а также направляются образовательные материалы.

Повышением финансовой грамотности занимается и Банк России.