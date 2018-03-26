Источник: глава "Черноморнефтегаза" Борис Зимин покинул свой пост

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 марта. /ТАСС/. Генеральный директор госпредприятия Крыма "Черноморнефтегаз" Борис Зимин ушел в отставку. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в компании.

"Зимин Борис Алексеевич больше не генеральный директор "Черноморнефтегаза", - сказал источник, не назвав причину ухода Зимина с этой должности.

"В компании назначен врио генерального директора, им стал один из его заместителей", - сказал источник, не уточнив фамилию нового главы предприятия.

В пресс-службе предприятия от официальных комментариев отказались.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщал ТАСС, что сроки вывода Таврической и Балаклавской ТЭС в Крыму на полную мощность могут быть сдвинуты из-за задержек со стороны крымских подрядчиков, затягивающих экспертизу и оформление актов Ростехнадзора по объектам газоснабжения, за которые отвечает "Черноморнефтегаз". Также есть риски с вводом объектов электросетевого хозяйства "Крымэнерго", через которые мощность будет выдаваться потребителям. По словам источника, задерживается документальное оформление ввода объектов газоснабжения, за которые отвечает "Черноморнефтегаз".

"Технопромэкспорт", входящий в госкорпорацию "Ростех", строит в Крыму две газовые ТЭС мощностью по 470 МВт каждая - в Севастополе и Симферополе. Ввод в эксплуатацию первых блоков ТЭС по 235 МВт запланирован на май 2018 года. В марте на Таврической (Симферопольской) ТЭС осуществлен первый розжиг газовой турбины первого энергоблока с выходом на холостой ход - 3 тыс. оборотов в минуту.

Зимин возглавил ГУП "Черноморнефтегаз" с июля 2017 года. Перед этим несколько месяцев он проработал вице- премьером Крыма, а ранее руководил предприятием "Нортгаз" (российское добывающее предприятие, недропользователь газоконденсатных залежей Северо- Уренгойского месторождения).

ГУП РК "Черноморнефтегаз" эксплуатирует месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на сухопутной части Крымского полуострова, занимается разведкой и разработкой нефтегазовых месторождений, обеспечивает добычу, транспортировку и хранение природного газа и нефтепродуктов.