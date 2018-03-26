Гендиректор "Триколор ТВ" Алексей Холодов покидает свой пост

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Генеральный директор крупнейшего российского оператора платного телевидения "Триколор ТВ" Алексей Холодов покидает свой пост. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе компании.

"Алексей Геннадьевич будет исполнять свои обязанности до 30 марта", - сказал собеседник ТАСС.

За время работы Холодова оператор увеличил выручку почти в 2 раза - с 10,4 млрд руб. в 2014 году до 19,1 млрд руб. в 2017 году.

Холодов был утвержден гендиректором по решению Совета директоров ЗАО "Национальная спутниковая компания" в 2014 году.

Алексей Холодов окончил Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет. Возглавлял финансовую деятельность ОАО "Центральная Телекоммуникационная Компания", ЗАО "Цифроград", был первым заместителем генерального директора ОАО "Российская телекоммуникационная сеть", работал генеральным директором ЗАО "Скай Линк". В 2014 году был назначен заместителем генерального директора ЗАО "Национальная спутниковая компания".