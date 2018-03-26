В США индекс Dow Jones набрал более 670 пунктов

НЬЮ-ЙОРК, 26 марта. /ТАСС/. Американский промышленный индекс Dow Jones в понедельник поднялся на 671,09 пункта (2,85%) по итогам сессии на Нью-йоркской фондовой бирже. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

На момент завершения сессии индекс Dow Jones установился на отметке 24203 пункта. По оценке газеты The Wall Street Journal, это самый значительный суточный прирост данного индекса за последнее десятилетие. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, вырос на 70,29 пункта (2,72%) и оказался на отметке 2658,55 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ увеличился на 228,35 пункта (на 3,26%), до 7220,54 пункта.

Dow Jones впервые преодолел отметку в 24000 пунктов 30 ноября прошлого года, порог 25000 пунктов - 4 января текущего года, а 26000 пунктов - 16 января. 5 февраля текущего года индекс снизился на 1175 пунктов (4,6%), до 24346 пунктов. По оценкам агентства Associated Press, данный индекс никогда до этого не терял сразу так много пунктов. При этом в процентном исчислении имели место не менее серьезные падения, в последний раз Dow Jones снижался на 4,6% в августе 2011 года, что равнялось тогда 520 пунктам, так как индекс составлял около 11000 пунктов.