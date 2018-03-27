Медведев на заседании коллегии Минфина определит задачи финансовой системы РФ в 2018 году

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев примет участие в расширенном заседании коллегии Министерства финансов России. Как сообщает пресс-служба кабмина, на заседании планируется обсудить основные результаты деятельности министерства в 2017 году и задачи органов финансовой системы Российской Федерации на 2018 год.

В работе коллегии примут участие первый вице-премьер Игорь Шувалов, министр финансов Антон Силуанов, глава Центрального Банка Эльвира Набиуллина, председатель Счетной палаты Татьяна Голикова.

Минфин ранее сообщал, что дефицит федерального бюджета России за 2017 год, по предварительной оценке, снизился по сравнению с 2016 годом в 3,9 раза - до 1,336 трлн рублей, что составляет 1,4% ВВП. При этом изначально бюджет на 2017 год предусматривал дефицит в 2,5% ВВП, затем был скорректирован до 2,2% ВВП.

Бюджет на 2018 год запланирован с дефицитом на уровне 1,3% ВВП. Однако, как отмечал глава Минфина Антон Силуанов, бюджет по итогам года может оказаться профицитным - около 2% ВВП при сохранении текущей конъюнктуры, которая позволит привлечь дополнительные нефтегазовые доходы в объеме 3% ВВП.

Согласно обзору Минэкономразвития, профицит бюджета России в 2018 году может составить 1% ВВП. Последний раз федеральный бюджет был профицитным в 2011 году.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина на минувшей неделе заявляла, что ЦБ также ждет профицитный бюджет, однако видит и риски увеличения расходов после формирования нового состава кабинета министров. В то же время, по оценке ЦБ, инфляционные риски со стороны бюджетной политики из-за возможного пересмотра бюджетных проектировок Минфина на фоне улучшения макроэкономического прогноза ограничены, так как бюджетное правило лимитирует рост расходов на федеральном уровне.