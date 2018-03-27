Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.03:
$ 57
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев на заседании коллегии Минфина определит задачи финансовой системы РФ в 2018 году

Экономика и бизнес
27 марта, 0:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

В работе коллегии примут участие первый вице-премьер Игорь Шувалов, министр финансов Антон Силуанов, глава Центрального Банка Эльвира Набиуллина и председатель Счетной палаты Татьяна Голикова

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев примет участие в расширенном заседании коллегии Министерства финансов России. Как сообщает пресс-служба кабмина, на заседании планируется обсудить основные результаты деятельности министерства в 2017 году и задачи органов финансовой системы Российской Федерации на 2018 год.

В работе коллегии примут участие первый вице-премьер Игорь Шувалов, министр финансов Антон Силуанов, глава Центрального Банка Эльвира Набиуллина, председатель Счетной палаты Татьяна Голикова.

Минфин ранее сообщал, что дефицит федерального бюджета России за 2017 год, по предварительной оценке, снизился по сравнению с 2016 годом в 3,9 раза - до 1,336 трлн рублей, что составляет 1,4% ВВП. При этом изначально бюджет на 2017 год предусматривал дефицит в 2,5% ВВП, затем был скорректирован до 2,2% ВВП.

Бюджет на 2018 год запланирован с дефицитом на уровне 1,3% ВВП. Однако, как отмечал глава Минфина Антон Силуанов, бюджет по итогам года может оказаться профицитным - около 2% ВВП при сохранении текущей конъюнктуры, которая позволит привлечь дополнительные нефтегазовые доходы в объеме 3% ВВП.

Согласно обзору Минэкономразвития, профицит бюджета России в 2018 году может составить 1% ВВП. Последний раз федеральный бюджет был профицитным в 2011 году.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина на минувшей неделе заявляла, что ЦБ также ждет профицитный бюджет, однако видит и риски увеличения расходов после формирования нового состава кабинета министров. В то же время, по оценке ЦБ, инфляционные риски со стороны бюджетной политики из-за возможного пересмотра бюджетных проектировок Минфина на фоне улучшения макроэкономического прогноза ограничены, так как бюджетное правило лимитирует рост расходов на федеральном уровне.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Шувалов, Игорь Иванович Силуанов, Антон Германович Голикова, Татьяна Алексеевна Медведев, Дмитрий Анатольевич Набиуллина, Эльвира Сахипзадовна
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Южная Корея и "проклятие президентов"
2
Расследование ЧП в торговом центре в Кемерове. Хроника событий
3
Задержан сотрудник ЧОП, отключивший систему оповещения при пожаре в ТЦ в Кемерове
4
Трамп заявил, что победит Байдена в драке, если тот исполнит свою угрозу избить его
5
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
6
Кто высылает российских дипломатов из-за дела Скрипаля
7
Times: Скрипаль и его дочь выключили на четыре часа GPS на телефонах в день отравления
Темы дня
Новости партнеров
Реклама