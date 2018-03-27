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Хабаровский край сократил госдолг до 41,1 млрд рублей

Экономика и бизнес
27 марта, 6:14 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 27, марта. /ТАСС

На 2018 год общий объем доходов краевого бюджета составляет 85,6 млрд рублей

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ХАБАРОВСК, 27 марта. /ТАСС/. Власти Хабаровского края сократили государственный долг региона на 3 млрд рублей за счет досрочного гашения кредитов перед банком, а также сэкономили более 1,3 млрд рублей за счет реструктуризации долга в 2017 году. Об этом ТАСС сообщили во вторник в министерстве финансов края.

"Объем государственного долга края на 1 января 2018 года планировался в сумме 44 млрд 177 млн рублей. В результате досрочного гашения кредитов кредитных организаций объем государственного долга на 1 января 2018 года составил 41 млрд 108 млн рублей, в том числе кредиты банков - 28 млрд 318 млн рублей, бюджетные кредиты - 12 млрд 757 млн рублей, обязательства по государственной гарантии края - 33 млн рублей", - сказал министр финансов Хабаровского края Александр Кацуба.

Он добавил, что весь 2017 год велась работа по реструктуризации долга региона, в частности, заключались соглашения о снижении ставок по действующим госконтрактам, краткосрочные кредиты переводились в среднесрочные, вследствие чего долговая нагрузка более равномерно распределилась по годам. Помимо этого, банковские кредиты замещались кредитами из федерального бюджета за 2017 год такие кредиты были замещены на сумму 4 млрд 268 млн рублей.

"Объем расходов на обслуживание государственного долга края за 2017 год составил 2 млрд 140 млн рублей, проведенная работа позволила сэкономить 1 млрд 363 млн рублей", - сказал Кацуба.

На 2018 год общий объем доходов краевого бюджета составляет 85,6 млрд рублей, расходов - свыше 97,5 млрд рублей, дефицит краевого бюджета - 11,9 млрд рублей.

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