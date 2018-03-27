Кабмин выделил 645,5 млн рублей на строительство метро "Стрелка" в Нижнем Новгороде

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении дополнительно 645,5 млн рублей на строительство Сормовско-Мещерской линии метрополитена и новой станции "Стрелка" в Нижнем Новгороде. Документ опубликован во вторник на сайте правительства.

"Из резервного фонда правительства России выделяются 645,5 млн рублей на трансферты Нижегородской области для строительства Сормовско-Мещерской линии метрополитена и новой станции "Стрелка", - говорится в пояснительной записке к распоряжению.

Ранее сообщалось, что станцию метро "Стрелка", строящуюся в Нижнем Новгороде к чемпионату мира по футболу, планируют открыть в конце апреля. Готовность станции составляет 94%, отделочные работы внутри нее должны быть завершены к концу марта. 905 человек работают над сдачей объекта круглосуточно в две смены. По данным Минстроя региона, стоимость контракта строительства станции "Стрелка" составляет 10,396 млрд рублей, в том числе 6,226 млрд - из федерального, 3,832 млрд - из областного и 21 млн - из городского бюджетов.

Новая линия метро предполагает и второй этап строительства, проект которого ранее рассматривали специалисты Главгосэкспертизы. Линия будет продлена от станции "Стрелка" до станции "Волга", открытие которой запланировано на 2024 год. Общая длина новой ветки метрополитена составит 4,55 км.

О нижегородском метро

Сормовско-Мещерская линия - вторая ветка Нижегородского метрополитена и единственная в России линия с левосторонним движением. Стадион "Нижний Новгород" расположен у слияния Оки и Волги, рядом находится новый микрорайон "Мещерское озеро", откуда до уже работающих станций метро можно добраться только на наземном транспорте. Новая станция метро "Стрелка" появится недалеко от стадиона. Предполагается, что пользоваться станцией будут до 104,5 тыс. пассажиров в сутки, или порядка 30,5 млн в год.

Нижегородское метро состоит из двух линий, 14 станций, общая протяженность путей в обоих направлениях составляет 38,8 км. Станции располагаются в пяти из восьми районов города. Среднесуточный пассажиропоток - 130 тыс. пассажиров, это 18% от общего пассажиропотока, перевозимого муниципальным транспортом Нижнего Новгорода.