Путин: "налоговые каникулы" не должны мешать обеспечению безопасности в учреждениях

КЕМЕРОВО, 27 марта. /ТАСС/. "Налоговые каникулы" не должны быть поводом для отсутствия контроля за обеспечением безопасности услуг, которые оказывают частные предприниматели. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во вторник в ходе совещания в Кемерове, посвященного ликвидации последствий пожара в ТЦ "Зимняя вишня", в котором погибли более 60 человек.

"Каникулы это каникулы, к безопасности это не относится. Причем здесь налоговые каникулы?" - сказал президент.

Он также подчеркнул, что обязанность органов власти проконтролировать, как организована работа бизнеса, и добиться, чтобы она была на должном уровне. "Собственник сдал (объект строительства - прим. ТАСС) и сдал, а власти должны обеспечить необходимый уровень безопасности", - подчеркнул Путин.

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, более 60 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 человек находятся в стационаре. Опознаны 25 тел погибших, в том числе 13 детей.

С 27 по 29 марта в Кемерове объявлен траур. В городах и селах региона приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.