Кабмин вносит в Думу законопроект о запрете установления в морских портах цен в валюте

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, запрещающего устанавливать цены на услуги, оказываемые в морских портах России, в иностранной валюте или условных единицах. Документ опубликован во вторник на сайте правительства.

"Законопроект направлен на исключение возможности установления цен на услуги, оказываемые в морских портах РФ, в иностранной валюте или условных единицах, что в связи с негативными изменениями курса национальной валюты приводит к значительному росту стоимости таких услуг для российских юридических лиц", - говорится в пояснительной записке к распоряжению.

Законопроектом предлагается дополнить статью 18 Федерального закона от 8 ноября 2007 года N261-ФЗ "О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" положением, в соответствии с которым цены, тарифы, расценки, ставки и т.п. на услуги в морском порту должны быть выражены в рублях.

Одновременно вводится требование о том, что установление цен, тарифов, расценок, ставок и т.п. в иностранной валюте или условных денежных единицах при осуществлении расчетов за услуги в морском порту РФ допускается только в случаях, определенных федеральным законом.

В пояснительной записке отмечается, что принятие закона позволит снизить издержки российских компаний на транспортировку грузов морским путем.

Проект документа разработан Минфином подготовлен во исполнение поручения президента РФ по итогам совещания по вопросам развития транспортной инфраструктуры Северо-Запада России 16 августа 2017 года. Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 22 марта 2018 года.