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Главный исполнительный директор Veon Жан-Ив Шарлье покидает свой пост

Экономика и бизнес
27 марта, 9:27 дата обновления: 27 марта, 9:52 UTC+3

Исполняющей обязанности главы компании станет Урсула Бернс

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МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Главный исполнительный директор (CEO) телекоммуникационного холдинга Veon Жан-Ив Шарлье покидает свою должность, говорится в сообщении компании. Шарлье возглавлял холдинг в течение трех лет.

В свою очередь и. о. главного исполнительного директора Veon назначена глава наблюдательного совета компании Урсула Бернс. После того, как наблюдательный совет холдинга найдет и утвердит нового исполнительного директора, Бернс вернется к исполнению своих обязанностей.

"В качестве и. о. (главного исполнительного директора - прим. ТАСС) Бернс продолжит свое председательство, а также будет осуществлять непосредственный контроль над исполнительной командой компании. В течение этого переходного периода ее поддержат Кьелл Мортен Джонсен, который возьмет на себя роль временного главного операционного директора, помогая ей контролировать операции Veon на своих рынках", - отмечается в сообщении холдинга.

Чем будет заниматься Шарлье после ухода из холдинга не уточняется.

Veon Ltd. (бывший Vimpelcom Ltd.) владеет активами в России ("Вымпелком" предоставляет услуги под брендом "Билайн"), на Украине, в Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Армении, Грузии, Таджикистане, Алжире, Пакистане и Бангладеш.

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