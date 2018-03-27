"Новатэк" поставил первую партию СПГ на рынок Индии с завода "Ямал СПГ"

ТАСС, 27 марта. Novatek Gas & Power Asia Pte. Ltd. - дочерняя структура "Новатэка" - поставила первую партию сжиженного природного газа (СПГ) с завода "Ямал СПГ" на рынок Индии. Об этом говорится в сообщении компании.

"Дочернее общество компании Novatek Gas & Power Asia Pte. Ltd. поставило на рынок Индии первую партию сжиженного природного газа (СПГ), произведенную на проекте "Ямал СПГ", - сказано в пресс-релизе.

"Одним из наших основных приоритетов, заложенных в стратегию развития компании до 2030 года, является расширение географии поставок и рост нашего присутствия на ключевых рынках стран Азии. Первая поставка СПГ на растущий индийский рынок является важным шагом в развитии этого направления", - прокомментировал первый заместитель председателя правления компании Лев Феодосьев.

Первая загрузка танкера сжиженным газом с "Ямал СПГ" на спотовый рынок состоялась 8 декабря.

Завод по сжижению природного газа "Ямал СПГ" реализуется на базе Южно-Тамбейского месторождения (полуостров Ямал) и предполагает запуск трех технологических очередей по производству СПГ мощностью около 5,5 млн тонн в год каждая. Сейчас введена в эксплуатацию первая очередь завода, вторая и третья будут введены в 2018-2019 годах.