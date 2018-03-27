"Известия": маркировка на полезных продуктах в России может появиться до конца 2018 года

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Правительство одобрило концепцию коммуникационной кампании по маркировке продуктов питания в зависимости от уровня содержания в них соли, сахара и жиров, сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на Минздрав России.

Маркировка, сообщающая покупателям о количестве содержания в продуктах сахара, соли и жиров, появится в магазинах до конца 2018 года. Один из рабочих вариантов маркировки - надпись "Здоровое питание", пишет газета. Специальных значков для обозначения вредных продуктов Минздравом не предусмотрено.

Министерство здравоохранения выделяет три группы продуктов по содержанию в них сахара, соли и жиров. В первой группе - свежие и замороженные фрукты, овощи и бобовые, свежие и замороженные мясо, птица, рыба и другие. Они автоматически претендуют на эмблему Минздрава. Вторая группа - черный список, в котором перечислены товары, которые не попадают под определение полезных, среди них шоколад, кондитерские изделия, энергетические батончики и десерты.

К третьей группе относятся продукты, которые могут как попасть в категорию "здоровых", так и нет. К ним относятся сушеные фрукты и орехи, в которых не должно содержаться добавленного сахара. Как сообщает газета, пороговые значения этих компонентов также устанавливаются для соков, хлеба, сухих завтраков, переработанного мяса, птицы, рыбы, а также молочной продукции, творога и сыра.

Отмечается, что ранее в Минсельхозе отрицательно отзывались о проекте концепции. В министерстве высказывались предположения, что "предлагаемые инициативы будут способствовать введению в заблуждение потребителей", а также новые меры могут оказать негативное влияние на объем перерабатываемой сельскохозяйственной продукции и ее экспорт.