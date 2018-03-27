ГД приняла во II чтении законопроект о проведении Роспотребнадзором контрольных закупок

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении инициированный правительством РФ законопроект о проведении контрольных закупок в рамках государственного надзора в области защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического надзора. Проект документа вносит изменения в законы "О защите прав потребителей" и "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

В настоящее время на Роспотребнадзор возложены полномочия по контролю за соблюдением требований 20 техрегламентов Таможенного союза и Евразийского экономического союза в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей.

"Проверка таких требований наиболее эффективна с применением контрольной закупки, что в полной мере отвечает целям риск-ориентированного подхода при проведении мероприятий по контролю (оптимальное использование трудовых, материальных и финансовых ресурсов, задействованных при осуществлении государственного контроля (надзора), снижение издержек юрлиц, индивидуальных предпринимателей и повышение результативности деятельности органов государственного контроля (надзора)", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Проект документа предполагает, что Роспотребнадзор будет проводить контрольные закупки для проверки соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований при продаже товаров, выполнении работ и оказании услуг потребителям. В соответствии с российским законодательством, товары и услуги должны быть безопасны для жизни и здоровья потребителей, окружающей среды, не вводить граждан в заблуждение, не причинять вреда их имуществу.

Согласно принятым во втором чтении поправкам, контрольная закупка может проводиться одновременно с извещением органа прокуратуры. Расширяется также перечень оснований для проведения внеплановой проверки: к ним добавляется нарушение требований к маркировке товаров, и на основании этого нарушения может быть проведена внеплановая выездная проверка юрлиц и индивидуальных предпринимателей. При этом если нарушения обязательных требований при проведении контрольной закупки не выявлены, проводить внеплановую проверку по тому же основанию будет нельзя.

Правительство, в соответствии с принятыми ко второму чтению поправками, наделяется полномочиями по утверждению правил формирования и ведения единого реестра проверок, информация о контрольной закупке и результатах ее проведения должна будет вноситься в этот реестр. Кабинет министров также будет регулировать вопросы по регламентации принятия решения о проведении контрольной закупки либо внеплановой проверки и ее особенностей.