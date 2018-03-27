"Газпром" подготовит проект газификации 10 населенных пунктов Ненецкого АО в 2018 году

ТАСС, 27 марта. "Газпром" в 2018 году планирует завершить проектно-изыскательские работы по пяти межпоселковым газопроводам к 10 населенным пунктам Ненецкого автономного округа. Об этом сообщили во вторник в управлении информации компании по итогам прошедшей в Санкт-Петербурге рабочей встречи председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера и врио губернатора округа Александра Цыбульского.

"В 2018 году компания планирует завершить проектно-изыскательские работы по пяти межпоселковым газопроводам к следующим населенным пунктам: Великовисочное, Каменка, Коткино, Лабожское, Оксино, Пылемец, Тошвиска, Устье, Хонгурей и Щелино. Решение о строительстве этих газопроводов может быть принято после предоставления администрацией НАО информации по долгосрочному прогнозу спроса на природный газ", - указано в сообщении.

В Ненецком округе газифицированы только четыре населенных пункта: Нарьян-Мар и близлежащие поселки: Красное, Тельвиска и поселок Искателей.

Стороны обсудили ход реализации соглашения о сотрудничестве между компанией и округом. "Обсудили перспективы реализации соглашения о сотрудничестве между НАО и лидером газодобычи в России. Договорились совместно выстраивать дальнейшую стратегию сотрудничества", - отметил по итогам встречи Цыбульский.

Отмечено, что "Газпром" успешно разрабатывает Приразломное месторождение в Печорском море. С декабря 2013 года на месторождении добыто более 6 млн тонн нефти. Компания планирует подготовить проект доразведки Ванейвисского и Лаявожского месторождений, расположенных восточнее Нарьян-Мара, провести сейсморазведочные работы методом 3D и уточнить их геологическую модель.