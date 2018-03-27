Деловой совет БРИКС готовит к саммиту в ЮАР предложения по административным барьерам

ШАНХАЙ, 27 марта. /ТАСС/. Россия надеется на то, что к следующему саммиту БРИКС, который пройдет в июле в ЮАР, Деловому совету объединения удастся подготовить дорожную карту по устранению избыточных административных барьеров на пространстве БРИКС. Об этом заявил во вторник президент ТПП РФ Сергей Катырин, выступая на открытии заседания Делового совета БРИКС в Шанхае.

"Мы все помним, что одной из основных задач Делового совета является выявление проблемных вопросов и трудностей, сдерживающих рост экономического, торгового, делового и инвестиционного сотрудничества между странами БРИКС, а также формирование предложений и рекомендаций по его развитию", - сказал президент ТПП РФ, возглавляющий российскую часть Делового совета объединения.

Данная инициатива обсуждалась во вторник на заседании рабочей группы по дерегуляции, уточнил Катырин. "Надеюсь, что инициатива будет поддержана всеми коллегами и дорожную карту получится представить уже на предстоящем саммите БРИКС в ЮАР в июле этого года", - подчеркнул он. По словам президента ТПП РФ, подготовка, принятие и реализация такого документа помогут существенно улучшить торгово-экономическое сотрудничество между странами БРИКС, которое несмотря на положительную динамику последних лет, пока существенно отстает от имеющегося потенциала.

Деловой совет БРИКС

Деловой совет БРИКС - основной механизм развития делового сотрудничества между странами объединения. О его создании было объявлено на V саммите БРИКС в Дурбане (ЮАР) в 2013 году. В него входят по пять представителей от каждой страны. В задачу совета входит выявление проблемных вопросов и трудностей, которые сдерживают рост экономического, торгового, делового и инвестиционного сотрудничества между странами БРИКС. В рамках Делового совета функционируют рабочие группы по инфраструктуре, производственному сектору, финансовым услугам, энергетике и "зеленой экономике", а также профессиональной подготовке кадров.

Нынешнее заседание Делового совета стало для него юбилейным. Механизм отмечает пять лет со дня своего создания в Дурбане. Во вторник по итогам заседания Делового совета председательство в нем официально переходит к ЮАР как к хозяйке предстоящего саммита.