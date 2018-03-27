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ГД приняла во II чтении проект об усилении наказаний за хищение средств с банковских карт

Экономика и бизнес
27 марта, 11:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

Согласно действующему уголовному законодательству, максимальное наказание за хищение средств с банковского счета в особо крупном размере составляет 10 лет лишения свободы

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МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении поправки в Уголовный кодекс (УК), устанавливающие отдельное наказание за хищение средств с банковского счета и электронных денег. Соответствующий законопроект инициирован группой депутатов во главе с председателем комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Законопроект дополняет ст.158 "Кража" УК РФ новыми квалифицирующими признаками: хищением денежных средств с банковского счета, а равно электронных денежных средств (при отсутствии признаков мошенничества с использованием электронных средств платежа).

Документ также дополняет ст.159.6 УК РФ (мошенничество в сфере компьютерной информации) аналогичным квалифицирующим признаком - хищение средств с банковского счета, а равно электронных денежных средств. По этой статье предусматриваются следующие виды наказания: штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет, либо принудительные работы на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет или без такового, либо лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 80 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до 1,5 лет либо без такового.

"Здесь принципиальная новелла в том, что наказание за это предусмотрено до шести лет лишения свободы. То есть это относится к категории тяжких преступлений, и можно совершать весь объем оперативно-розыскных мероприятий", - пояснил зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Александр Грибов.

По его словам, такие преступления характеризуются серьезными подготовительными мероприятиями. "Их очень сложно вычислить, потому что они совершаются дистанционно, как правило, организованной группой", - отметил депутат. Объем предотвращенных несанкционированных операций с использованием систем дистанционного банковского обслуживания составляет за год более 5 млрд рублей, добавил Грибов.

Одновременно законопроектом предусматривается внесение изменений в ст.159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа). Так, предлагается закрепить в УК РФ ответственность за "хищение чужого имущества, совершенное с использованием поддельного или принадлежащего другому лицу электронного средства платежа, в том числе кредитной, расчетной или иной платежной карты, путем обмана уполномоченного работника кредитной, торговой или иной организации". Максимальное наказание за такое преступление, согласно проекту закона, будет увеличено с действующих четырех месяцев до трех лет лишения свободы.

Инициатива также предусматривает снижение пороговых значений сумм крупного и особо крупного ущерба для преступлений, предусмотренных этими статьями (250 тыс. рублей и 1 млн рублей соответственно). Согласно действующему уголовному законодательству, максимальное наказание за хищение средств с банковского счета в особо крупном размере составляет 10 лет лишения свободы.

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Аксаков, Анатолий Геннадьевич
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