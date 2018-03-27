"Билайн" возобновил работу в штатном режиме после сбоя

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Работа "Вымпелкома"(бренд "Билайн") возобновлена в штатном режиме, оператор проводил плановые профилактические работы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Ранее во вторник, согласно данным на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, у пользователей на европейской территории России наблюдались проблемы в работе оператора "Билайн". Сбой произошел около 10:20 мск. О проблемах сообщали абоненты в Москве, Казани, Самаре, Петербурге, Краснодаре, Саратове, Нижнем Новгороде, Ярославле, Иваново и Ростове-на-Дону. Пользователи испытывали проблемы с мобильной связью (50%), проводным доступом в интернет (30%) и мобильным интернетом (19%).

"Это были плановые работы по профилактике, все работает в штатном режиме на текущий момент", - рассказала представительница "Вымпелкома".