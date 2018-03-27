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"Транснефть" вновь выставила на продажу свою долю в Континентальной хоккейной лиге

Экономика и бизнес
27 марта, 12:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

Итоги торгов будут подведены 18 мая

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МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. "Транснефть" объявила аукцион по продаже принадлежащей ей 11,76%-ной доли в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), следует из материалов компании. Стартовая цена аукциона установлена на уровне 295,74 млн рублей.

Заявки от участников торгов будут приниматься до 26 апреля 2018 года, рассматриваться - 8 мая, а итоги будут подведены 18 мая.

В декабре компания уже объявляла этот аукцион. Тогда официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин пояснял ТАСС, что актив является непрофильным, поэтому компания вновь пытается его продать. Он добавил, что компания в соответствии с распоряжением правительства приглашает независимого оценщика, который определяет рыночную цену.

В 2013 году компания уже объявляла тендер на реализацию своей доли в уставном капитале лиги, однако он был признан несостоявшимся. Тогда доля "Транснефти" в уставном капитале КХЛ оценивалась в 100 млн рублей.

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