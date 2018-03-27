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В Белоруссии в 2018 году может появиться министерство цифровой экономики

Экономика и бизнес
27 марта, 11:58 UTC+3 МИНСК МИНСК 27, марта. /ТАСС

Совет по цифровой экономике проведет заседание по этой теме через две недели, сказал глава аппарата Совета министров страны Александр Турчин

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МИНСК, 27 марта. /ТАСС/. Совет по цифровой экономике во главе с премьер-министром создан в Белоруссии, а министерство цифровой экономики может появится в 2018 году. Об этом сообщил во вторник журналистам председатель Совета по развитию предпринимательства, руководитель аппарата Совета министров Александр Турчин по итогам встречи с президентом Александром Лукашенко.

"Глава государства сроки конкретные не обозначал, но правительство не будет затягивать с этим вопросом. Создан Совет по цифровой экономике, который возглавляет премьер-министр", - рассказал Турчин, слова которого приводит агентство БЕЛТА. Говоря о сроках создания нового ведомства, он отметил: "Мы ставим себе задачу - этот год".

По его словам, планируется, что через две недели в расширенном составе будет проведено заседание Совета, и ключевой темой будет создание министерства цифровой экономики.

В конце 2017 года Лукашенко подписал декрет "О развитии цифровой экономики". Документ предусматривает максимально благоприятные условия для развития технологий блокчейн (включая майнинг и оборот криптовалют), а также комплексное правовое регулирование деятельности в данной сфере. С появлением декрета, Белоруссия первой в мире законодательно закрепила принципиально новую форму договора - smart-контракт.

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