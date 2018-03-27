Регионы России заинтересованы в сотрудничестве со странами БРИКС

ШАНХАЙ, 27 марта. /ТАСС/. Российские регионы проявляют большой интерес к развитию сотрудничества со странами БРИКС. Об этом заявил во вторник президент ТПП РФ Сергей Катырин, выступая на открытии заседания Делового совета БРИКС в Шанхае.

"Очень высок интерес к развитию сотрудничества со странами БРИКС в российских регионах, который мы со своей стороны стараемся всячески поддерживать, в том числе путем организации в регионах форумов, конференций и семинаров по тематике БРИКС", - сказал он, указав также на необходимость и важность работы по выстраиванию прямых деловых контактов между деловыми кругами стран объединения.

Такую возможность, по его словам, дают международные конгрессные и выставочные площадки. Крупнейшими мероприятиями такого характера, проводимыми в России, являются Петербургский международный экономический и Восточный экономический форум, отметил президент ТПП РФ.

В мае этого года, рассказал он, на Петербургском международном экономическом форуме пройдет традиционная сессия по вопросам развития сотрудничества со странами БРИКС. Сергей Катырин пригласил участников заседания посетить это мероприятие, чтобы сверить часы перед Деловым советом БРИКС в ЮАР.

Обращаясь к участникам заседания, президент ТПП РФ обратил внимание также на создание энергетической платформы стран БРИКС. "На данном этапе нашими энергетическими министерствами достигнуто соглашение о запуске платформы энергетических исследований БРИКС, которая станет основой для развития диалога по вопросам энергетики между странами БРИКС и совместной работы по формированию и верификации прогнозов и оценок развития мировой энергетики", - сказал Сергей Катырин. По его словам, к деятельности платформы предполагается активно привлекать научно-исследовательские организации и энергетические компании стран БРИКС для проведения независимого анализа, создания совместных сценариев развития традиционной и возобновляемой энергетики, а также содействия реализации совместных инвестиционных энергетических проектов.

Деловой совет БРИКС

Деловой совет БРИКС - основной механизм развития делового сотрудничества между странами объединения. О его создании было объявлено на V саммите БРИКС в Дурбане (ЮАР) в 2013 году. В него входят по пять представителей от каждой страны. В задачу совета входит выявление проблемных вопросов и трудностей, которые сдерживают рост экономического, торгового, делового и инвестиционного сотрудничества между странами БРИКС. В рамках Делового совета функционируют рабочие группы по инфраструктуре, производственному сектору, финансовым услугам, энергетике и "зеленой экономике", а также профессиональной подготовке кадров.

Нынешнее заседание Делового совета стало для него юбилейным. Механизм отмечает пять лет со дня своего создания в Дурбане. Во вторник по итогам заседания Делового совета председательство в нем официально переходит к ЮАР как к хозяйке предстоящего саммита.