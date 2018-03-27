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Правительство Петербурга предложило льготы для экспортеров программного обеспечения

Экономика и бизнес
27 марта, 12:21 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 27, марта. /ТАСС

Законопроект предлагает снизить ставку налога на прибыль организаций до 12,5%

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга предложило ввести налоговые льготы для зарегистрированных в городе компаний-экспортеров программного обеспечения и создателей центров обработки данных (ЦОД). Соответствующие поправки к закону о налоговых льготах одобрили во вторник на заседании городского правительства, передает корреспондент ТАСС.

"Для повышения конкурентоспособности IТ-компаний Санкт-Петербурга, в целях поддержки и развития несырьевого экспорта проектом закона предлагается установить ставку по налогу на прибыль организаций в размере 12,5% в 2018-2020 годах и 13,5% до 2023 года IТ-компаниям, осуществляющим вывоз информационных технологий за пределы Российской Федерации", - сказал председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Иван Филиппов.

Кроме того, законопроект предлагает снизить ставку налога на прибыль организаций до 12,5% в 2019-2020 годах и далее до 13,5% тем компаниям, которые будут создавать в Петербурге центры обработки данных с вложением не менее 500 млн рублей в течение трех лет подряд. По мнению Филиппова, ЦОД позволят значительно увеличить вклад IТ-сферы в экономику города несмотря на первоначальные выпадающие доходы в размере 200 млн рублей (0,03% доходов бюджета). В настоящее время из 10 крупных российских ЦОД только один расположен в Петербурге, а из 40 небольших центров только десять имеют третий уровень надежности.

При этом, по данным петербургских властей, в городе работают 1020 аккредитованных IТ-организаций, что составляет 13% от общероссийского числа компаний. Доля экспортной выручки компаний Петербурга в общей экспортной выручке IТ-отрасли по России составляет 24%. По данным комитета по промышленной политике и инновациям, сфера информационных технологий Петербурга несколько лет показывает активный рост, а совокупная выручка IТ-компаний по итогам 2017 года выросла почти на 16%, в основном за счет экспорта программного обеспечения.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко поддержал предлагаемые меры поддержки городских компаний. "Абсолютно понятный законопроект, его выгода очевидна, а выпадающие доходы незначительны", - заключил он. Теперь законопроект внесут в Законодательное собрание на рассмотрение депутатов.

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