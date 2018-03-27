В ГД хотят лишить АСВ права оспаривать снятие средств вкладчиками обанкротившихся банков

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Деятельность Агентства по страхованию вкладов (АСВ) по признанию недействительными сделок по снятию гражданами своих средств в обанкротившихся банках - это не совсем правильная правоприменительная практика. Необходимо законодательно скорректировать такое положение, заявил первый замглавы комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин ("Единая Россия") на заседании нижней палаты парламента.

Он напомнил, что АСВ при проведении предусмотренных законом процедур в коммерческом банке, у которого отозвана лицензия, начинает оспаривать сделки по снятию гражданами средств со счетов в кредитных учреждениях.

"У нас, к сожалению формируется не совсем правильная правоприменительная практика. Вместо того, чтобы реально искать те средства, которые были выведены топ-менеджером банка, выведены куда-то накануне процедуры оздоровления, АСВ идет по самому простому пути - оно просто подает заявление о признании недействительными всех сделок, которые были совершены в течение года до начала этой процедуры", - сказал он.

"То есть я понимаю, что когда речь идет о профессиональном участнике рынка ценных бумаг, он может обладать инсайдерской информацией, он действительно может куда-то какие-то деньги вывести. Но когда речь идет о простом гражданине, даже если он узнал, что у банка проблемы и забрал свои деньги - это его собственные деньги, - как можно заставлять его их вернуть? Мне кажется, АСВ пошло немножко не по тому пути…. Вот так просто рубить сплеча - это не совсем тот путь", - убежден депутат.

В связи с этим Сидякин предлагает разработать с профильными комитетами Госдумы - по финансовому рынку и по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям - препятствующие такому положению поправки в законодательство.

"Я хотел бы обратиться к нашим профильным комитетам с тем, что если потребуется - разработать поправки в законодательство, которые бы не позволяли такую практику реализовывать, а в рамках протокольного поручения - подготовить комитетам (поручение - прим. ТАСС) обратиться в АСВ с тем, чтобы дать нам в рамках подготовки этих законов информацию о размере, об объемах такого рода претензий, которые АСВ предъявляет нашим гражданам, и использовать эту информацию при подготовке и при работе над соответствующими законопроектами", - отметил парламентарий.