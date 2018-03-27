Сумма долга районов Северной Осетии по налогам физлиц превышает 270 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 марта. /ТАСС/. Налоговая задолженность районов Северной Осетии по налогу на землю и имущество физических лиц составляет 271 млн рублей. Об этом стало известно на совещании под председательством премьер-министра республики Таймураза Тускаева с членами правительства.

"Общая сумма денежных обязательств за два вида налога составляет 271 млн рублей. Муниципальные образования могут самостоятельно администрировать эти налоги, соответствующая работа была проведена еще в конце 2016 года. Однако с тех пор нет никакой положительной динамики", - говорится в сообщении.

Выше всего задолженность в Пригородном районе - 54,2 млн рублей и во Владикавказе - 141 млн рублей. В Алагирском районе задолженность достигает 15,3 млн рублей, в Ардонском - 9,5 млн, Дигорском - 4,6 млн, Ирафском районе - 6,1 млн, в Кировском районе - 9,7 млн, в Моздокском районе долг составляет - 13,6 млн, в Правобережном районе - 17,2 млн рублей.

Председатель правительства поручил руководству районов республики совместно с Министерством финансов и налоговой службой по республике разработать план мероприятий по использованию потенциала этих налогов. "Докладывайте регулярно о проводимой работе по каждому из муниципальных образований", - сказал он.