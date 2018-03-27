Силуанов: налоговые реформы увеличат инвестиционные возможности предприятий на 1% ВВП

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Предложения по налоговым реформам, которые разработал Минфин, позволят увеличить инвестиционные возможности предприятий на 1% ВВП, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на коллегии Минфина.

"По оценкам, подготавливаемые Минфином предложения позволят увеличить инвестиционные возможности предприятий на 1% ВВП", - сказал министр.

Предложения будут подготовлены с учетом принципа фискальной нейтральности, напомнил он. "Изменения должны быть направлены на создание справедливых конкурентных условий для развития экономики, то есть "в пользу" добросовестных корпоративных налогоплательщиков. Находиться в "серой" зоне должно быть экономически невыгодно", - добавил Силуанов.