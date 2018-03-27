Медведев подписал решение правительства о маркировке отдельных видов драгметаллов и камней

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Правительство РФ приняло решение о проведении в качестве эксперимента маркировки драгметаллов и камней. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на расширенном заседании коллегии Министерства финансов.

"Совсем недавно, несколько дней назад, я подписал постановление, которое начинает эксперимент по маркировке отдельных видов драгоценным металлов, драгоценных камней и изделий из них с 1 июня текущего года", - сказал Медведев.

По его словам, для более эффективной борьбы с теневым оборотом разработан проект соглашения о маркировке товаров на территории всего Евразийского экономического союза. "Важно, чтобы "левые" товары не попадали на прилавки наших магазинов, пользуясь открытыми границами на просторах Союза", - подчеркнул Медведев.

Он отметил, что работа по маркировке товаров началась с меховых изделий. "Первый опыт оказался вполне удачным и мы начинаем распространять эту практику и на другие товары", - сказал премьер-министр.