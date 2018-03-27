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Медведев призвал продолжить обсуждение вопроса о настройке налоговой системы

Экономика и бизнес
27 марта, 12:48 дата обновления: 27 марта, 13:16 UTC+3

Премьер-министр отметил, что перед кабмином не стоит задача "любой ценой увеличивать поступления в бюджет"

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МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на расширенном заседании коллегии Министерства финансов России, призвал продолжить обсуждение вопроса о настройке налоговой системы.

"Понятно, что впереди очень много дел. Ряд вопросов и сейчас обсуждается. Недавно мы говорили о настройке налоговой системы с тем, чтобы она лучше соответствовала текущим планам, потребностям экономики. Естественно, обсуждение этих вопросов должно быть продолжено", - сказал он.

Премьер отметил, что за предыдущие годы правительство добилось роста налоговых доходов. При этом перед кабмином не стоит задача "любой ценой увеличивать поступления в бюджет", отметил Медведев. Однако, по его словам, необходимо обеспечить равные возможности для ведения бизнеса. "Поэтому мы принимаем решения, которые направлены на улучшение инвестиционной привлекательности России для инвесторов, включая снижение налогов по новым проектам", - заметил он.

Ранее в марте на фоне обсуждения вопроса о пересмотре налоговой политики появилась информация о планах правительства поднять НДФЛ с 13% до 15%. Вице-премьер Аркадий Дворкович говорил, что правительство против прогрессивной шкалы НДФЛ, но предположил, что при определенных обстоятельствах поднятие НДФЛ до 15% не будет критичным.

Ряд решений позволил в прошлом году существенно сэкономить бюджетные средства, напомнил в своем выступлении Медведев. "Минфину были переданы полномочия по разработке госполитики в области государственных закупок и закупок госкомпаний. Были внесены изменения в ряд профильных законов. В результате объем заключенных контрактов вырос", - заключил он.

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