Минфин предложил мораторий на принятие ведомствами решений, увеличивающих расходы регионов

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Минфин предложил установить мораторий на принятие министерствами решений, которые увеличивают расходные обязательства регионов.

Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов, выступая на коллегии Минфина.

"Предстоит снять избыточное регулирование с федерального уровня по "собственным" полномочиям регионов. Вообще правильно установить мораторий на принятие ведомствами решений, увеличивающих расходные обязательства субъектов", - сказал министр.

По его словам, перед Минфином стоит задача повысить долю собственных устойчивых доходов в региональных бюджетах за счет расширения их налоговой базы, в том числе за счет повышения собираемости налогов от малого и среднего бизнеса. "При этом расходные полномочия необходимо распределить таким образом, чтобы их исполнение позволило осуществлять услуги с наибольшим уровнем качества", - отметил Силуанов.

Глава Минфина также сообщил, что в ближайшее время представит предложения об источниках ресурсного обеспечения задач регионального развития, поставленных президентом РФ в послании Федеральному собранию.