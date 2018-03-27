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Минфин предложил мораторий на принятие ведомствами решений, увеличивающих расходы регионов

Экономика и бизнес
27 марта, 12:56 дата обновления: 27 марта, 13:14 UTC+3

Нужно снять избыточное регулирование с федерального уровня по "собственным" полномочиям регионов, отметил также глава ведомства Антон Силуанов

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МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Минфин предложил установить мораторий на принятие министерствами решений, которые увеличивают расходные обязательства регионов.

Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов, выступая на коллегии Минфина.

"Предстоит снять избыточное регулирование с федерального уровня по "собственным" полномочиям регионов. Вообще правильно установить мораторий на принятие ведомствами решений, увеличивающих расходные обязательства субъектов", - сказал министр.

По его словам, перед Минфином стоит задача повысить долю собственных устойчивых доходов в региональных бюджетах за счет расширения их налоговой базы, в том числе за счет повышения собираемости налогов от малого и среднего бизнеса. "При этом расходные полномочия необходимо распределить таким образом, чтобы их исполнение позволило осуществлять услуги с наибольшим уровнем качества", - отметил Силуанов.

Глава Минфина также сообщил, что в ближайшее время представит предложения об источниках ресурсного обеспечения задач регионального развития, поставленных президентом РФ в послании Федеральному собранию.

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