Медведев подписал постановления по совершенствованию работы в рамках бюджетного процесса

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал два постановления правительства, направленные на совершенствование работы в рамках бюджетного процесса.

"На днях я подписал два постановления, которые позволят укрепить работу в рамках бюджетного процесса. Первый утверждает новые правила составления в федеральном бюджете бюджетных и внебюджетных фондов на основе программно-целевых принципов планирования. Прежние правила действовали около 10 лет и уже не в полной мере соответствуют своим задачам", - сказал он на расширенном заседании коллегии Министерства финансов России.

"Второе постановление устанавливает критерии бюджетных операций, которые могут иметь коррупционные риски при проведении внутреннего финансового контроля, и определяет инструменты анализа бюджетных рисков", - добавил Медведев.

Как сообщает официальный сайт правительства, один из подписанных документов увязывает проведение внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита с достижением целевых значений показателей качества составления и исполнения бюджета, ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности. Установлен также порядок оценки возможности возникновения бюджетных рисков - событий, негативно влияющих на выполнение внутренних бюджетных процедур.

Кроме того, утверждены новые Правила составления проекта федерального бюджета и проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов на очередной финансовый год и плановый период. "Это необходимо для формирования федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов на основе программно-целевых принципов бюджетного планирования", - отметили в кабмине.