Минфин поручил ФНС уделить особое внимание администрированию НДФЛ и страховых взносов

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Минфин РФ дал поручение Федеральной налоговой службе уделить особое внимание собираемости налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и страховых взносов.

Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на коллегии Минфина.

"Федеральной налоговой службе необходимо уделить особое внимание администрированию НДФЛ и страховых взносов (успехи в администрировании НДС необходимо распространять на другие налоги и страховые взносы), обеспечить бесперебойное проведение очередных этапов внедрения онлайн-касс, запустить систему записи актов гражданского состояния и национального сегмента прослеживаемости товаров", - сказал министр.

Ранее вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сообщал, что правительство выступает против введения прогрессивной шкалы НДФЛ. Но, по его словам, увеличение этого налога до 15% с нынешних 13% не приведет к глобальному уходу от налогов, дополнительные 2% налогов могут быть направлены на здравоохранение. Вице-премьер напомнил, что одна из тем обсуждения - это небольшое увеличение подоходного налога с одновременным увеличением необлагаемого минимума, то есть снижение налогообложения людей с низкими доходами.

Силуанов неоднократно заявлял, что возглавляемое им министерство выступает против изменения НДФЛ, поскольку это стабильный налог. Бизнес-омбудсмен Борис Титов считает необходимым переход к прогрессивной шкале налога на доходы физических лиц с нулевой ставкой для населения с доходами ниже прожиточного минимума и ставкой 25% для тех, кто получает более 1 млн рублей.