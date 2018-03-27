Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.03:
$ 57.17
€ 71.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минфин против траты доходов от роста цен на нефть на допрасходы бюджета

Экономика и бизнес
27 марта, 13:05 дата обновления: 27 марта, 13:25 UTC+3

Это приведет к замедлению экономического развития, отметил глава ведомства

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Минфин считает невозможным повышать налоговую нагрузку на ненефтегазовый сектор и тратить допдоходы от роста цены на нефть на дополнительные расходы на инфраструктуру и социальную сферу.

Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии Минфина.

"При этом по-прежнему считаем невозможным использование на дополнительные расходы конъюнктурных доходов или повышение налоговой нагрузки на ненефтегазовый сектор. Это в конечном счете приведет только к замедлению экономического развития и создаст макроэкономические риски. Мы это уже проходили", - сказал он.

По словам министра, источниками дополнительных трат станут доходы от более справедливого расширения налоговой базы, более эффективных бюджетных расходов и от дополнительного роста экономики.

В приоритетном порядке бюджетные ресурсы планируется направить на поддержку инфраструктуры, что обеспечит содействие экономическому росту с учетом задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. РФ также планирует увеличить расходы на здравоохранение, образование и сокращение  бедности.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Силуанов, Антон Германович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лавров заявил, что Москва ответит на хамство стран Запада
2
Путин прибыл в Кемерово почтить память погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"
3
Сгоревший ТЦ в Кемерове ввели в эксплуатацию без согласования с МЧС
4
Хантсман: британская сторона распространила среди послов в РФ распечатку по делу Скрипаля
5
Власти Крыма подтвердили отставку руководства госкомпании "Черноморнефтегаз"
6
В связи с трагедией в Кемерове объявлен общенациональный траур
7
Часть государств ЕС отказалась высылать дипломатов РФ, несмотря на давление Лондона
Темы дня
Новости партнеров
Реклама