Минфин против траты доходов от роста цен на нефть на допрасходы бюджета

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Минфин считает невозможным повышать налоговую нагрузку на ненефтегазовый сектор и тратить допдоходы от роста цены на нефть на дополнительные расходы на инфраструктуру и социальную сферу.

Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии Минфина.

"При этом по-прежнему считаем невозможным использование на дополнительные расходы конъюнктурных доходов или повышение налоговой нагрузки на ненефтегазовый сектор. Это в конечном счете приведет только к замедлению экономического развития и создаст макроэкономические риски. Мы это уже проходили", - сказал он.

По словам министра, источниками дополнительных трат станут доходы от более справедливого расширения налоговой базы, более эффективных бюджетных расходов и от дополнительного роста экономики.

В приоритетном порядке бюджетные ресурсы планируется направить на поддержку инфраструктуры, что обеспечит содействие экономическому росту с учетом задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. РФ также планирует увеличить расходы на здравоохранение, образование и сокращение бедности.