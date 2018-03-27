Минтранс ожидает результатов от переговоров с Таджикистаном по авиасообщению до 5 апреля

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ ожидает результатов от переговоров с авиавластями Таджикистана по вопросу авиасообщения до 5 апреля. Об этом сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов.

"Мы им дали время до 5 апреля", - сказал министр.

В середине марта российский Минтранс сообщил, что Таджикистан не разрешил российской авиакомпании "Уральские авиалинии" полеты из ряда регионов РФ: авиавласти Таджикистана не подтвердили полеты по направлениям Пермь - Душанбе, Краснодар - Худжанд, Челябинск - Душанбе и Жуковский - Куляб. В ответ российское ведомство заявило, что готово на "зеркальные меры".

Отвечая на вопрос, будут ли приняты ответные меры в отношении Таджикистана, Соколов сказал: "Мы взаимодействуем с коллегами. Если не достигнем согласия и понимания, будем действовать в соответствии с нормами нашего соглашения о воздушном сообщении".

На данный момент по маршрутам Пермь - Душанбе, Краснодар - Худжанд и Жуковский - Куляб не летает ни одна авиакомпания, а рейс Челябинск - Душанбе выполняется на основе разовых разрешений, и российская сторона требует предоставить постоянное.

РФ и Таджикистан ограничивают авиаперелеты не впервые. В апреле 2017 года Минтранс РФ запретил ряд рейсов таджикской авиакомпании Somon Air в Россию в ответ на отказ авиавластей Таджикстана согласовать в полном объеме полеты компании "Ямал" из подмосковного Жуковского. Тогда же были ограничены полеты Utair и "Уральских авиалиний".