Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.03:
$ 57.17
€ 71.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минтранс ожидает результатов от переговоров с Таджикистаном по авиасообщению до 5 апреля

Экономика и бизнес
27 марта, 13:17 UTC+3 МОСКВА 27, марта. /ТАСС

В середине марта Таджикистан не разрешил авиакомпании "Уральские авиалинии" полеты из ряда регионов России

Поделиться
Материал из 1 страницы
Аэропорт в Душанбе

Аэропорт в Душанбе

© Олег Давыдов/ТАСС

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ ожидает результатов от переговоров с авиавластями Таджикистана по вопросу авиасообщения до 5 апреля. Об этом сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов.

"Мы им дали время до 5 апреля", - сказал министр.

В середине марта российский Минтранс сообщил, что Таджикистан не разрешил российской авиакомпании "Уральские авиалинии" полеты из ряда регионов РФ: авиавласти Таджикистана не подтвердили полеты по направлениям Пермь - Душанбе, Краснодар - Худжанд, Челябинск - Душанбе и Жуковский - Куляб. В ответ российское ведомство заявило, что готово на "зеркальные меры".

Отвечая на вопрос, будут ли приняты ответные меры в отношении Таджикистана, Соколов сказал: "Мы взаимодействуем с коллегами. Если не достигнем согласия и понимания, будем действовать в соответствии с нормами нашего соглашения о воздушном сообщении".

На данный момент по маршрутам Пермь - Душанбе, Краснодар - Худжанд и Жуковский - Куляб не летает ни одна авиакомпания, а рейс Челябинск - Душанбе выполняется на основе разовых разрешений, и российская сторона требует предоставить постоянное.

РФ и Таджикистан ограничивают авиаперелеты не впервые. В апреле 2017 года Минтранс РФ запретил ряд рейсов таджикской авиакомпании Somon Air в Россию в ответ на отказ авиавластей Таджикстана согласовать в полном объеме полеты компании "Ямал" из подмосковного Жуковского. Тогда же были ограничены полеты Utair и "Уральских авиалиний".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Таджикистан
Персоны
Соколов, Максим Юрьевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Администрация Кемерова опубликовала список погибших и пропавших без вести при пожаре
2
Жители Кемерова несут цветы, сдают кровь и помогают родным пострадавших
3
Дни траура в России. Досье
4
Южная Корея и "проклятие президентов"
5
Лавров заявил, что Москва ответит на хамство стран Запада
6
Врачи планируют отключить пострадавшего в Кемерове ребенка от аппарата ИВЛ
7
Хантсман: британская сторона распространила среди послов в РФ распечатку по делу Скрипаля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама