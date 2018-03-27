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Индивидуальные предприниматели смогут платить налоги через мобильное приложение

Экономика и бизнес
27 марта, 13:11 UTC+3

Это сведет к нулю издержки для налогоплательщика, отметил глава Минфина Антон Силуанов

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МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане смогут платить налоги через мобильное приложение, сказал глава Минфина РФ Антон Силуанов на коллегии министерства.

"Индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане, как сказано в послании [президента РФ Федеральному собранию], будут вообще освобождены от отчетности. Для этого внедрим новый специальный режим налогообложения, позволяющий с использованием мобильного приложения автоматически начислять налоги и уплачивать их онлайн с нулевыми издержками для налогоплательщика,- сказал министр.

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