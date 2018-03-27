К Google и "Яндексу" может быть подан иск за отказ в рекламе криптовалют

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ) вместе с отраслевыми ассоциациями Китая и Кореи планируют в мае подать совместный иск к Google, Twitter, Facebook и "Яндексу" за отказ размещать рекламу криптовалют. Об этом сообщил глава ассоциации Юрий Припачкин в ходе конгресса "Блокчейн РФ-2018".

По его словам, единовременный отказ указанных компаний от рекламы криптовалют может свидетельствовать об их картельном сговоре.

"Google, Twitter, Facebook и "Яндекс" запретили рекламу криптовалюты в своих сетях. Особое возмущение у криптосообщества вызвал запрет Twitter, который только произвел подписку на собственную криптовалюту и запретил все остальные", - рассказал Припачкин.

"Мы считаем, что это использование монопольного положения этих четырех компаний, которые вступили в картельный сговор между собой с целью манипулирования рынком. Запрет этих четырех организаций привел к существенному падению рынка за последние месяцы", - пояснил он.

Для подачи иска совместно с отраслевыми ассоциациями из Кореи и Китая создается новая организация - Евразийская ассоциация блокчейна. Соглашение о ее создании подписали РАКИБ, Ассоциация венчурных компаний Южной Кореи (Korea Venture Business Associations) и китайская ассоциация криптоинвесторов LBTC. При ней будет создан криптофонд, который планирует подать иск в суд, расположенный в одном из штатов США.

Иск будет подан не только к организациям, но и к их акционерам, если выяснится, что у них есть криптокошельки, уточнил Припачкин. "Мы считаем, что, если выяснится, что акционеры или менеджеры этих компаний владеют криптокошельками, которые они используют с целью личной наживы, используя возможности своих компаний, то они подлежат судебному преследованию", - добавил он.