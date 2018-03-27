Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.03:
$ 57.17
€ 71.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев: для закрепления темпа роста экономики РФ нужны новые усилия

Экономика и бизнес
27 марта, 13:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

Премьер отметил, что дефицит бюджета сократился и составил около 1,5% ВВП

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал предпринять новые усилия, чтобы закрепить установившиеся темпы роста экономики России. "Экономика вернулась к росту, успешно завершен период адаптации к санкциям и давлению извне, - сказал премьер на коллегии Минфина. - Темпы роста пока не очень высоки, и, конечно, должны быть предприняты новые усилия, чтобы укрепить это рост, довести его до уровня, выше среднемирового".

Он добавил, что "уже сейчас экономика гораздо в большей степени готова к трансформации и к привлечению инвестиций".

Медведев также сказал, что "осторожная и в меру консервативная бюджетная политика" позволила, не размывая расходы, профинансировать решение всех текущих задач в самых разных областях экономики и социальной сферы.

"При этом мы сохранили контролируемый уровень бюджетного дефицита с понятной траекторией выхода на сбалансированные доходы и расходы. В 2017 году дефицит бюджета сократился почти в два раза по сравнению с планом и составил порядка 1,5% ВВП", - напомнил глава кабинета министров. Он указал, что сокращения дефицита бюджета удалось добиться благодаря ряду решений, среди которых внедрение новых бюджетных правил, позволивших "вывести с рынка дополнительные нефтегазовые доходы путем приобретения иностранной валюты на открытом рынке, в результате ослабло давление на рубль".

По мнению Медведева, у российской экономики "практически исчезли признаки "голландской болезни", появилась защита экономики и рубля от внешних шоков в долгосрочной перспективе". Дополнительные ресурсы, напомнил премьер, кабмин направил на выполнение пенсионной программы, "удалось удержать инфляцию на рекордно низком уровне - по итогам прошлого года цены выросли на 2,5%".

"Взвешенная бюджетная политика наряду с умеренной денежно-кредитной политики ЦБ РФ, меры по повышению инвестиционной привлекательности России позволили укрепить доверие бизнеса к России как к достаточно привлекательной юрисдикции, что привело к пересмотру мировыми рейтинговыми агентствами прогнозов по нашей стране и появлению более позитивных оценок, несмотря на сохранение целого ряда внешних шоков", - резюмировал Медведев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В связи с трагедией в Кемерове объявлен общенациональный траур
2
Лавров заявил, что Москва ответит на хамство стран Запада
3
Сгоревший ТЦ в Кемерове ввели в эксплуатацию без согласования с МЧС
4
Путин прибыл в Кемерово почтить память погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"
5
Хантсман: британская сторона распространила среди послов в РФ распечатку по делу Скрипаля
6
Власти Крыма подтвердили отставку руководства госкомпании "Черноморнефтегаз"
7
Вице-губернатор Кузбаcса на коленях попросил прощения у близких жертв пожара в Кемерове
Темы дня
Новости партнеров
Реклама