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"Аэрофлот" временно "замораживает" цены на билеты в Кемерово из Москвы и обратно

Экономика и бизнес
27 марта, 13:44 дата обновления: 27 марта, 14:06 UTC+3

Перевозчик оставил только минимальные тарифы в экономический класс, с учетом сборов перелет туда-обратно стоит 16 тыс. 102 рубля

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© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 27 марта. "Аэрофлот" временно "замораживает" цены на авиабилеты в Кемерово из Москвы и обратно, сообщила компания. "Аэрофлот оставляет только минимальные тарифы в экономический класс по направлению Москва -  Кемерово на уровне 8 тыс. 51 рубль в одну сторону или 16 тыс. 102 рубля за перелет туда-обратно с учетом такс и сборов", - говорится в сообщении.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

Цены зафиксированы до 5 апреля при вылете из Шереметьево и до 6 апреля в Москву из Кемерово, где 25 марта при пожаре в торгово-развлекательном центре погибли 64 человека.

"Аэрофлот" выражает соболезнования родственникам и близким погибших.

Пожар произошел 25 марта в Кемерове на четвертом этаже торгового центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, 68 пострадавших обратились за помощью в медучреждения. Опознаны тела 25 погибших, в том числе 13 детей.

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