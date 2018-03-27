ФАС признала ненадлежащей рекламу карты с кэшбэком Тинькофф банка

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Московское УФАС признало ненадлежащей наружную рекламу "Лучшая карта с кэшбэком" Тинькофф банка. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

"При использовании в рекламе слов "лучший", "первый", "номер один", "самый", "только", "единственный" и иных аналогичных, рекламодатель обязан указать конкретные характеристики или параметры сравнения, имеющие объективное подтверждение, а также упомянуть такое достоверное подтверждение (например, исследование, опрос или экспертное мнение, доступное для всеобщего обозрения)", - говорится в сообщении.

Кроме того, ведомство отмечает, что в рекламе финансовых услуг и финансовой деятельности должно быть указано наименование или имя лица, оказывающего эти услуги или осуществляющего данную деятельность.

Таким образом, Тинькофф банк (рекламодатель) и "Русс Аутдор" (владелец рекламной конструкции) признаны нарушившими закон о рекламе. Им грозит штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.