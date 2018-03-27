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РФПИ и Совет Федерации займутся улучшением инвестклимата в регионах России

Экономика и бизнес
27 марта, 14:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отметил, что работа ведется через специально созданный Центр по привлечению инвестиций

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МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Совет Федерации подписали соглашение о сотрудничестве, направленном на обеспечение роста торгово-экономического и инвестиционного потенциала России. В частности, стороны займутся привлечением инвестиций в приоритетные проекты в регионах РФ, сообщил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

По его словам, Совет Федерации и РФПИ сфокусируют свою работу на идентификации и последующей реализации приоритетных инвестиционных проектов, поддержке региональных властей в формировании благоприятного инвестиционного климата и привлечении прямых иностранных инвестиций.

"Усиление работы над привлечением инвестиций является очень важным аспектом перехода от устойчивого экономического развития к прорывному росту. Учитывая, что потенциал этого роста во многом сосредоточен в российских регионах, особенно важно сконцентрироваться на улучшении инвестиционного климата на местах, налаживании диалога между местными властями и бизнесом", - отметил Дмитриев.

Глава РФПИ напомнил, что фонд уже ведет активную работу в этом направлении через специально созданный Центр по привлечению инвестиций в регионы РФ, в рамках которого функционирует информационный портал Invest in Russia.

Как результат, портфельные компании РФПИ представлены в 95% субъектов РФ, а 80% инвестиций фонда и партнеров направляются на проекты вне Москвы и Санкт-Петербурга, подчеркнул Дмитриев. "Мы будем рады усилить нашу работу с регионами и поделиться накопленной экспертизой по привлечению и взаимодействию с ведущими инвесторами", - резюмировал он.

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