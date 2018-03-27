Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.03:
$ 57.17
€ 71.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти ФРГ разрешили строительство "Северного потока - 2" в исключительной зоне Германии

Экономика и бизнес
27 марта, 14:11 дата обновления: 27 марта, 14:41 UTC+3

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии не видит препятствий для удовлетворения запроса о прокладке трубопровода на отрезке 31 ки

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Руслан Шамуков/ТАСС

БЕРЛИН, 27 марта. /ТАСС/. Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ (BSH) выдало во вторник разрешение о строительстве и эксплуатации трубопровода "Северный поток - 2" в исключительной экономической зоне Германии в Балтийском море. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

"BSH выдало 27 марта уведомление о разрешении строительства газопровода "Северный поток - 2" в исключительной экономической зоне в Балтийском море", - отмечается в документе. Ведомство "после тщательной проверки, включая оценку воздействия на окружающую среду", пришло к выводу, что препятствий для удовлетворения запроса о прокладке трубопровода по морскому дну на отрезке протяженностью 31 км нет.

В ведомстве подчеркнули, что в свете положительного решения по строительству "Северный поток - 2", принятого ранее Горным ведомством города Штральзунд, "все разрешения, которые нужно было получить в Германии для реализации проекта, получены". В процессе находится получение разрешений национальных регуляторов еще четырех стран, вдоль чьих территорий проляжет труба, - России, Финляндии, Швеции и Дании.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая стоимость оценивается в 9,5 млрд евро. Единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром". Европейскими партнерами "Газпрома" по проекту являются немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Германия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Администрация Кемерова опубликовала список погибших и пропавших без вести при пожаре
2
Жители Кемерова несут цветы, сдают кровь и помогают родным пострадавших
3
Дни траура в России. Досье
4
Южная Корея и "проклятие президентов"
5
Лавров заявил, что Москва ответит на хамство стран Запада
6
Врачи планируют отключить пострадавшего в Кемерове ребенка от аппарата ИВЛ
7
Хантсман: британская сторона распространила среди послов в РФ распечатку по делу Скрипаля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама