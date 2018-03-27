Власти ФРГ разрешили строительство "Северного потока - 2" в исключительной зоне Германии

БЕРЛИН, 27 марта. /ТАСС/. Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ (BSH) выдало во вторник разрешение о строительстве и эксплуатации трубопровода "Северный поток - 2" в исключительной экономической зоне Германии в Балтийском море. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

"BSH выдало 27 марта уведомление о разрешении строительства газопровода "Северный поток - 2" в исключительной экономической зоне в Балтийском море", - отмечается в документе. Ведомство "после тщательной проверки, включая оценку воздействия на окружающую среду", пришло к выводу, что препятствий для удовлетворения запроса о прокладке трубопровода по морскому дну на отрезке протяженностью 31 км нет.

В ведомстве подчеркнули, что в свете положительного решения по строительству "Северный поток - 2", принятого ранее Горным ведомством города Штральзунд, "все разрешения, которые нужно было получить в Германии для реализации проекта, получены". В процессе находится получение разрешений национальных регуляторов еще четырех стран, вдоль чьих территорий проляжет труба, - России, Финляндии, Швеции и Дании.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая стоимость оценивается в 9,5 млрд евро. Единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром". Европейскими партнерами "Газпрома" по проекту являются немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell.