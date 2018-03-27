Польша продолжает убеждать страны ЕС, что "Северный поток - 2" не должен быть построен

ВАРШАВА, 27 марта. /ТАСС/. Польша ведет переговоры с разными странами Европейского союза, продолжая убеждать их в том, что газопровод "Северный поток - 2" не должен быть построен. Об этом глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил во вторник в эфире Польского телевидения.

"Год или два назад можно было сказать, что вопрос этого строительства решен. Но сегодня у меня все чаще появляется надежда, что во многих странах наступит переосмысление, в том числе в странах - союзниках Германии", - сказал он, выразив надежду, что эти государства осознают угрозу, которую, по его утверждению, "представляет собой это строительство для безопасности Европы".

Моравецкий сообщил, что "разговаривал с премьерами многих стран, недавно с премьером Швеции, ранее с премьером Дании, указывая на риски, связанные с этим проектом, конечно, разговаривал и с канцлером [Ангелой] Меркель". "И все, - по его словам, - отдают себе отчет, что что-то в этом контракте, что-то в этом строительстве не так".

Глава польского правительства напомнил о "последнем заявлении США о том, что на фирмы, которые строят "Северный поток - 2", могут быть наложены санкции", высказав предположение, что это "увеличивает риски для строительства этого газопровода". "А вслед за этим, - признался Моравецкий, - растет моя надежда, что даже если этот газопровод будет построен, то его затронет такое количество различных ограничений, что он будет гораздо менее самоокупающимся и намного более безопасным". "Но прежде всего я постоянно надеюсь на то, что он не будет построен", - отметил премьер Польши.

Ввод в строй "Северного потока - 2" намечен на конец 2019 года. Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд куб. м в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит.

Капитальные затраты оцениваются в €8 млрд, а общая стоимость проекта с учетом привлечения проектного финансирования - в €9,9 млрд. Для планирования, строительства и эксплуатации газопровода была создана швейцарская Nord Stream 2 AG, которая сейчас полностью принадлежит "Газпрому".