Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.03:
$ 57.17
€ 71.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Польша продолжает убеждать страны ЕС, что "Северный поток - 2" не должен быть построен

Экономика и бизнес
27 марта, 14:39 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 27, марта. /ТАСС

Возможное наложение США санкций на компании, которые занимаются возведением газопровода, увеличивает риски его строительства, сказал премьер Польши Матеуш Моравецкий

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАРШАВА, 27 марта. /ТАСС/. Польша ведет переговоры с разными странами Европейского союза, продолжая убеждать их в том, что газопровод "Северный поток - 2" не должен быть построен. Об этом глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил во вторник в эфире Польского телевидения.

"Год или два назад можно было сказать, что вопрос этого строительства решен. Но сегодня у меня все чаще появляется надежда, что во многих странах наступит переосмысление, в том числе в странах - союзниках Германии", - сказал он, выразив надежду, что эти государства осознают угрозу, которую, по его утверждению, "представляет собой это строительство для безопасности Европы".

Моравецкий сообщил, что "разговаривал с премьерами многих стран, недавно с премьером Швеции, ранее с премьером Дании, указывая на риски, связанные с этим проектом, конечно, разговаривал и с канцлером [Ангелой] Меркель". "И все, - по его словам, - отдают себе отчет, что что-то в этом контракте, что-то в этом строительстве не так".

Глава польского правительства напомнил о "последнем заявлении США о том, что на фирмы, которые строят "Северный поток - 2", могут быть наложены санкции", высказав предположение, что это "увеличивает риски для строительства этого газопровода". "А вслед за этим, - признался Моравецкий, - растет моя надежда, что даже если этот газопровод будет построен, то его затронет такое количество различных ограничений, что он будет гораздо менее самоокупающимся и намного более безопасным". "Но прежде всего я постоянно надеюсь на то, что он не будет построен", - отметил премьер Польши.

Ввод в строй "Северного потока - 2" намечен на конец 2019 года. Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд куб. м в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит.

Капитальные затраты оцениваются в €8 млрд, а общая стоимость проекта с учетом привлечения проектного финансирования - в €9,9 млрд. Для планирования, строительства и эксплуатации газопровода была создана швейцарская Nord Stream 2 AG, которая сейчас полностью принадлежит "Газпрому".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Меркель, Ангела Моравецкий, Матеуш
Страны
Дания Польша Швеция Германия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Администрация Кемерова опубликовала список погибших и пропавших без вести при пожаре
2
Жители Кемерова несут цветы, сдают кровь и помогают родным пострадавших
3
Дни траура в России. Досье
4
Южная Корея и "проклятие президентов"
5
Лавров заявил, что Москва ответит на хамство стран Запада
6
Хантсман: британская сторона распространила среди послов в РФ распечатку по делу Скрипаля
7
Врачи планируют отключить пострадавшего в Кемерове ребенка от аппарата ИВЛ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама