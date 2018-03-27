Украинский суд запретил конкурентам Roshen использовать товарный знак "Киевский торт"

КИЕВ, 27 марта. /ТАСС/. Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск кондитерской фабрики Roshen президента Украины Петра Порошенко к торговой сети "Ашан" на Украине и компании "Беллария", запретив им использовать товарный знак "Киевский торт" и его фирменное оформление. Об этом говорится в решении суда.

В судебном решении указано, что "компания "Беллария" нарушает интеллектуальные права" компании Roshen на товарный знак "Киевский торт". Кроме того, торговой сети "Ашан" на Украине и компании "Беларрии" запрещено хранить или продавать продукцию, на упаковке которой есть "обозначения, состоящие из словесного элемента "Киевский торт" или "Киевский", а также графические детали в виде листьев каштана". Уже сделанная упаковка и этикетка подлежит уничтожению.

"Решение вступает в законную силу после окончания срока подачи апелляционной жалобы, если она не была подана. Если ее подали, то решение суда вступает в силу после рассмотрения дела Апелляционным хозяйственным судом", - уточнили в суде.

По одной из версий, "Киевский торт" впервые сделали на фабрике им. Карла Маркса в 1956 году по ошибке кондитеров. Следуя рецепту, они подготовили для бисквита партию яичного белка, но забыли спрятать ее в холодильник. Чтобы скрыть оплошность коллег, новая смена на фабрике решила создать торт из того, что получилось. Начальником бисквитного цеха тогда был Константин Петренко, которого и считают автором рецепта "Киевского торта".

Тем временем на фабрике Roshen эту историю называют лишь красивой легендой и утверждают, что кондитеры целенаправленно трудились над изобретением необычного рецепта, который удалось найти в 1956 году и запатентовать в 1973 году. Авторское свидетельство госкомитет Совмина по делам изобретений и открытий выдал тогда кондитерам фабрики им. Карла Маркса Анне Курило Анне и Галине Фастовец-Калиновской.