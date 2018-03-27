Нацбанк Украины отказал белорусскому Паритетбанку в покупке "дочки" Сбербанка

КИЕВ, 27 марта. /ТАСС/. Национальный банк Украины (НБУ) отказался продавать украинскую "дочку" Сбербанка белорусскому Паритетбанку.

Об этом во вторник говорится в сообщении регулятора.

"Национальный банк Украины отказал в согласовании существенного участия в ПАО "Сбербанк" акционерному обществу "Паритетбанк" (Республика Беларусь) в связи с несоответствием заявителя требованиям законодательства Украины", - говорится в сообщении.

В середине декабря минувшего года НБУ подтвердил получение заявки от "Паритетбанка" на покупку 100% украинской "дочки" Сбербанка. Законодательством Украины на это предусмотрено три месяца.

Паритетбанк - 15-й банк в Белоруссии по размеру активов, основан в 1991 году. Основным акционером является государство - 99,83% акций, остальные 0,17% принадлежат более чем 2 тыс. 500 частным лицам. Сеть банка включает 25 отделений, расположенных по всей территории Белоруссии.

В марте 2017 года президент Украины Петр Порошенко ввел санкции в отношении пяти украинских банков с российским капиталом - Сбербанка Украины, ВТБ, Проминвестбанка (принадлежит Внешэкономбанку), VS Bank (принадлежал Сбербанку через европейскую "дочку" Sberbank Europe) и БМ Банка (принадлежит ВТБ). После этого российские банки заявили о планах продать свои активы в стране.